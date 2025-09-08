Λογαριασμός
Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - 16χρονος σκότωσε δύο αστυνομικούς (Βίντεο)

Ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο, έχει συλληφθεί - Άγνωστα τα κίνητρά του για την ώρα - Σοκαριστικά πλάνα

Σμύρνη επίθεση

Συναγερμός σήμανε στη Σμύρνη, με έναν 16χρονο να ανοίγει πυρ σε αστυνομικό τμήμα, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν. 

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί, ενώ ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπαλτσόβα. 

Για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη. 

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που φαίνεται ο ύποπτος να εισέρχεται στο κτίριο της αστυνομίας, κρατώντας όπλο:

Σημειώνεται πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος. 

