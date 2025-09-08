Συναγερμός σήμανε στη Σμύρνη, με έναν 16χρονο να ανοίγει πυρ σε αστυνομικό τμήμα, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί, ενώ ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπαλτσόβα.

#SONDAKIKA İzmir'de polis merkezine saldırı! Silahlı saldırıda iki polis şehit, bir polis ağır yaralandı https://t.co/SrPgWekgtK pic.twitter.com/k43Pw7b3pr — CNN TÜRK (@cnnturk) September 8, 2025

Για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη.

İzmir'de karakola silahlı saldırı!



🟥 İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı



❗️Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi



🔗https://t.co/YFIabXERh2 pic.twitter.com/NArNJtjLWT — Akşam Gazetesi (@Aksam) September 8, 2025

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που φαίνεται ο ύποπτος να εισέρχεται στο κτίριο της αστυνομίας, κρατώντας όπλο:

İzmir’de 16 yaşındaki saldırgan, polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı:



2 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.



DHA: “Olay, iki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında polis merkezinin de hedef alınması sonucu gerçekleşti.”https://t.co/gWEemaNMDY pic.twitter.com/ITzshOWsYT — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 8, 2025

Σημειώνεται πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

