Συναγερμός σήμανε στη Σμύρνη, με έναν 16χρονο να ανοίγει πυρ σε αστυνομικό τμήμα, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν.
Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί, ενώ ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπαλτσόβα.
#SONDAKIKA İzmir'de polis merkezine saldırı! Silahlı saldırıda iki polis şehit, bir polis ağır yaralandı https://t.co/SrPgWekgtK pic.twitter.com/k43Pw7b3pr— CNN TÜRK (@cnnturk) September 8, 2025
Για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη.
İzmir'de karakola silahlı saldırı!— Akşam Gazetesi (@Aksam) September 8, 2025
🟥 İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı
❗️Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi
🔗https://t.co/YFIabXERh2 pic.twitter.com/NArNJtjLWT
Στα social media έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που φαίνεται ο ύποπτος να εισέρχεται στο κτίριο της αστυνομίας, κρατώντας όπλο:
İzmir’de 16 yaşındaki saldırgan, polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı:— serbestiyet (@serbestiyetweb) September 8, 2025
2 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.
DHA: “Olay, iki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında polis merkezinin de hedef alınması sonucu gerçekleşti.”https://t.co/gWEemaNMDY pic.twitter.com/ITzshOWsYT
#SonDakika | İzmir'de iki polisimizin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler.#izmir #polis #karakol #saldırıpic.twitter.com/WH0kHPtDgu— Yeni Bakış Gazetesi (@YeniBakis35) September 8, 2025
Σημειώνεται πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.
