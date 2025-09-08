Έπειτα από μια μικρή καλοκαιρινή ανάπαυλα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει ένα θυμωμένο και άτακτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει να εκφράσει τα παράπονά του όσο και να ακούσει τα σχέδιά της για το μέλλον.

«Αυτό ήταν ένα κακό καλοκαίρι για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μπας Άικχουτ, συμπρόεδρος των Πρασίνων στο Κοινοβούλιο. «Αυτό που θέλουμε να ακούσουμε ως μήνυμα από την πρόεδρο της Επιτροπής είναι ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν».

Μόλις 10 μήνες μετά τη δεύτερη θητεία της στο τιμόνι, η φον τερ Λάιεν δέχεται έντονες πιέσεις - από το δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο, από το ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ και από τα παγκόσμια γεγονότα. Πολιτικές ομάδες που επί δεκαετίες ήταν φιλικές προς τους κεντροδεξιούς προέδρους της Επιτροπής αμφισβητούν τώρα αυτές τις συμμαχίες, σχολιάζει το Politico και οι αυξανόμενες δεξιές δυνάμεις απαιτούν αυστηρότερες πολιτικές σε ζητήματα, από τη μετανάστευση έως το περιβάλλον, και βλέπουν την ΕΕ ως έναν βολικό σάκο του μποξ. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν διαταράξει πολλά που κάποτε φαίνονταν σίγουρα για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.

«Αναμένουμε σαφή ηγεσία από την εκτελεστική εξουσία», δήλωσε στο Politico η Βαλερί Αγιέρ, επικεφαλής της φιλελεύθερης ομάδας Renew Europe. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει θεσμική στασιμότητα ή ακινησία».

Αυτή η προφανής έλλειψη ηγεσίας είναι που έχει απογοητεύσει τους πολιτικούς από όλες τις πλευρές και γι' αυτό είναι έτοιμοι να επιτεθούν προσωπικά στην φον ντερ Λάιεν. Μεταξύ των μελών της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, οι πληγές είναι ακόμη νωπές από την πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο. Ομάδες από τα άκρα του πολιτικού φάσματος σχεδιάζουν ήδη μια ακόμη πρόταση τον Οκτώβριο - μια άνευ προηγουμένου επίδειξη αντίθεσης ως προς το πρόσωπο της πρέδρου.

Υψηλή ένταση και πολιτική πόλωση

Ενώ η ομιλία για την Κατάσταση της ΕΕ θεωρείται συχνά στις Βρυξέλλες ως ένα μάλλον συνηθισμένο ξεκίνημα της πολιτικής περιόδου — με έμφαση σε υπερβολές και με περιορισμένα απτά σχέδια, καθώς ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής καυχιέται για τα επιτεύγματα των τελευταίων 12 μηνών και δίνει μεγάλες υποσχέσεις για τους επόμενους μήνες - υπάρχει ένα υποβόσκον ρεύμα φέτος που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, σχολιάζει το Politico.

«Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή φοβάται», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής με ισχυρή θέση, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών συζητήσεων. «Αλλά σίγουρα υπάρχει επίγνωση των πολιτικών εντάσεων στο Κοινοβούλιο και της δυσαρέσκειας των πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας της φον ντερ Λάιεν, απέναντι σε ορισμένες από τις ενέργειες και τις πολιτικές της Επιτροπής».

Αν και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αποτελεί συνήθως μια πράξη ρουτίνας για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα σχέδια πολιτικής του έτους, αυτή τη φορά είναι πιθανό να μαστίζεται από υψηλή ένταση και πολιτική πόλωση, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κόρμπετ, πρώην ευρωβουλευτής και σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.Η φον ντερ Λάιεν πρέπει να διασφαλίσει ότι «θα κατευνάσει αυτές τις διαφορετικές απόψεις στο Κοινοβούλιο», επισήμανε.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πολλές νίκες να επιδείξει εκτός από ένα ταμείο 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας και την υποστήριξη νόμων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη στήριξη της βιομηχανίας όπου έρχεται και πάλι σε αντίθεση με ομάδες ευρωβουλευτών.

Παρά τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης - οι οποίες πυροδοτήθηκαν από μια ιστορική έκθεση του πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, πριν από ένα χρόνο - το Κοινοβούλιο επικρίνει την έλλειψη προόδου.

Μόνο η ίδια η ομάδα της φον ντερ Λάιεν, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι έτοιμη να την υπερασπιστεί με κάθε κόστος. Αλλά ακόμη και στις τάξεις της, Γάλλοι, Πολωνοί και Ιρλανδοί νομοθέτες έχουν επικρίνει την Επιτροπή ως «μη διαφανή» επειδή βιάστηκε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της Mercosur με πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Φάρσα»

Για πολλούς βουλευτές, η ψήφος μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν πριν από μόλις ενάμιση μήνα άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Με μόλις 76 υπογραφές που απαιτούνται, οι παρατηρητές υποστηρίζουν ότι κινδυνεύει να γίνει μια τακτική αυτό παρά μια εξαιρετική απειλή.

Η Αριστερή ομάδα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναζητά άλλες 26 υπογραφές για να ξεκινήσει μια νέα ψηφοφορία ήδη από τον Οκτώβριο, καταδικάζοντας την φον ντερ Λάιεν για τη σιωπή της σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα και την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ

Η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» σχεδιάζει τη δική της πρόταση μομφής για τη συμφωνία της Mercosur, δήλωσε η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν.

«Αυτού του είδους οι κινήσεις, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης, χρησιμεύουν μόνο στην αποδυνάμωση της ΕΕ και στην υπονόμευση της επένδυσης της Ευρώπης στην κοινή μας ασφάλεια και άμυνα», δήλωσε ο Αντρέι Χαλίτσκι, επικεφαλής του Συνασπισμού Πολιτών της Πολωνίας εντός του ΕΛΚ - της πολιτικής οικογένειας της φον ντερ Λάιεν.

Οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι —σε πολλές περιπτώσεις απρόθυμα— υποστήριξαν την φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, τώρα αναμένουν από αυτήν να ανταποδώσει την πίστη τους κάνοντας σαφείς δεσμεύσεις στην κεντρώα πλειοψηφία, αφού κατηγόρησαν την Επιτροπή ότι τάσσεται με ακροδεξιές ομάδες στην προσπάθειά της να καταργήσει ένα νομοσχέδιο κατά του «πράσινου ξεπλύματος».

Οι Σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι - οι οποίοι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με το κεντροδεξιό ΕΛΚ για να επιδιώξουν μια μετριοπαθή ατζέντα - έχουν τόσα πολλά να χάσουν από την αστάθεια της ΕΕ όσο και η ομάδα της φον ντερ Λάιεν, και δεν έχουν μεγάλη όρεξη για νέες προτάσεις.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δράση, επομένως μια νέα πρόταση μομφής κάθε δύο μήνες δεν είναι πιθανώς ο τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ευρωπαϊκού μας σχεδίου», δήλωσε η εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής ομάδας, Ούτα Τάτλις.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι σύμμαχοι της φον ντερ Λάιεν χρησιμοποιούν τις προτάσεις μομφής για να ασκήσουν πίεση και να αποσπάσουν παραχωρήσεις από την εκτελεστική εξουσία. Την προηγούμενη φορά, οι Σοσιαλιστές ισχυρίστηκαν ότι η πρόεδρος της Κομισιόν είχε υποσχεθεί να διατηρήσει ένα κοινωνικό ταμείο στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή τους.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Σοσιαλιστές τάχθηκαν κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, εμβαθύνοντας περαιτέρω τη ρήξη με το ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: skai.gr

