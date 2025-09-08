Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε την Κυριακή στο μετρό του Λονδίνου, απειλώντας να παραλύσει την βρετανική πρωτεύουσα για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας τους.

Ο οργανισμός μεταφορών του Λονδίνου (Transport for London) προειδοποίησε ότι από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη αναμένονται «ελάχιστα έως καθόλου δρομολόγια» σε ολόκληρο το δίκτυο του υπόγειου σιδηρόδρομου ενώ περιορισμένες ήταν οι υπηρεσίες και την Κυριακή.

Μέλη του Εθνικού Σωματείου Σιδηροδρομικών, Ναυτικών και Εργαζομένων στις Μεταφορές (RMT) ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα τα σχέδιά τους για κυλιόμενες απεργίες, επικαλούμενα την κόπωση, τα «ακραία ωράρια εργασίας» και ζητήματα που αφορούν τις αμοιβές τους.

«Οι απεργίες έρχονται μετά την άρνηση της διοίκησης να συμμετάσχει σοβαρά στις συζητήσεις για τα αιτήματα του σωματείου σχετικά με τους μισθούς, τη διαχείριση της κόπωσης, τα ακραία ωράρια και τη μείωση της εργασιακής εβδομάδας, καθώς και την αθέτηση προηγούμενων συμφωνιών που είχαν γίνει με το προσωπικό», ανέφερε το σωματείο σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της, o Transport for London δήλωσε ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς» και κάλεσε το σωματείο να αναστείλει την απεργία, τονίζοντας ότι προσφέρει μισθολογική αύξηση 3,4% σε όλους τους υπαλλήλους του μετρό.

Το σωματείο, ωστόσο, σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, επισήμανε ότι το κύριο σημείο διαφωνίας στις συνομιλίες παραμένει το αίτημά του για μείωση των ωρών εργασίας των μελών του. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις.

Άλλες υπηρεσίες μεταφορών στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής Elizabeth, του London Overground και των λεωφορείων θα λειτουργούν, αλλά έχει εκδοθεί προειδοποίηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους ή καθυστερήσεις.

Απεργία αναμένεται επίσης να πλήξει τη λειτουργία του Ελαφρού Σιδηρόδρομου των Ντόκλαντς (DLR), στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Λονδίνο, την Τρίτη και την Πέμπτη.

Την Παρασκευή, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στο μετρό πριν από τις 8 το πρωί, αλλά οι υπηρεσίες αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς σε όλες τις γραμμές αργότερα το πρωί της ίδιας ημέρας.



