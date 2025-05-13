Ο Πούτιν χαιρέτισε την αύξηση της στρατολόγησης εθελοντών: «Έχουμε 50.000-60.000 άτομα τον μήνα που έρχονται εθελοντικά»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε τη στρατολόγηση εθελοντών για να πολεμήσουν στον πόλεμό του στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ρυθμός των προσπαθειών για την αναπλήρωση των ρωσικών δυνάμεων έχει αυξηθεί σημαντικά από πέρυσι, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Έχουμε 50.000-60.000 άτομα το μήνα που έρχονται εθελοντικά», δήλωσε ο Πούτιν την Τρίτη σε συνάντηση με ρωσικό επιχειρηματικό λόμπι. Στο τέλος του 2024, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός είχε στρατολογήσει περισσότερους από 430.000 νέους στρατιώτες, κάτι που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 36.000 το μήνα. Το Bloomberg δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά.

Το Κρεμλίνο επιθυμεί διακαώς να αποφύγει την επανάληψη της αντιδημοφιλούς επιστράτευσης 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022 για την εισβολή του στην Ουκρανία. Αντ' αυτού, οι αρχές ανταποκρίθηκαν στις απώλειες στρατευμάτων αυξάνοντας τα μπόνους πρόσληψης για να ενθαρρύνουν τους εθελοντές.

Η Ρωσία δεν δημοσιεύει στοιχεία για τις απώλειες, αλλά οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2024 τουλάχιστον 700.000 Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη της εισβολής του Φεβρουαρίου του 2022. Τα τελευταία στοιχεία στρατολόγησης του Πούτιν υποδηλώνουν ότι το Κρεμλίνο παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε θέση να αναπληρώνει τις απώλειες, αν και η Ρωσία αναγνώρισε τον Απρίλιο ότι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην απώθηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

