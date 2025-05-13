Σύμβουλος Ζελένσκι: Αν ο Πούτιν παραλείψει τις συνομιλίες στην Τουρκία θα δείξει ότι η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

«Αν ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ Πούτιν αρνηθεί να έρθει στην Τουρκία, θα είναι μήνυμα ότι η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, ότι η Ρωσία δεν είναι πρόθυμη και δεν είναι έτοιμη για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση», δήλωσε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, σε δήλωση που μετέδωσε το AFP.

Ουδέν σχόλιο από το Κρεμλίνο

«Η ρωσική πλευρά συνεχίζει να προετοιμάζεται για τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο. Δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή», δήλωσε νωρ΄τιερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το AFP.

Πηγή: skai.gr

