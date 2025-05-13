Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαουδική Αραβία: Μέχρι και κινητό κατάστημα McDonald’s τοποθέτησαν για χάρη του Τραμπ - Δείτε βίντεο

Οι Αρχές του Ριάντ εγκατέστησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα κινητό κατάστημα McDonald’s μιας και όπως είναι γνωστό ο Τραμπ αγαπάει τη συγκεκριμένη αλυσίδα 

McDonald

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επεφύλασσαν σήμερα οι Σαουδάραβες στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μαζί με το κόκκινο χαλί που έστρωσαν και χάρη του αμερικανού προέδρου, οι Αρχές του Ριάντ εγκατέστησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα κινητό κατάστημα McDonald’s μιας και όπως είναι γνωστό ο Τραμπ αγαπάει τη συγκεκριμένη αλυσίδα γρήγορου φαγητού. 

Μάλιστα η κινητή μονάδα εγκαταστάθηκε κοντά στη Βασιλική Αυλή της Σαουδικής Αραβίας εξυπηρετώντας αποκλειστικά τις ανάγκες του Τραμπ και των συνεργατών του. 

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διπλωματικό ταξίδι του Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Ο Τραμπ συνοδεύεται από τον Ίλον Μασκ και άλλους επισήμους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: McDonalds Ντόναλντ Τραμπ Σαουδική Αραβία γεύμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark