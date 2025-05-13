Άκρως εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επεφύλασσαν σήμερα οι Σαουδάραβες στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μαζί με το κόκκινο χαλί που έστρωσαν και χάρη του αμερικανού προέδρου, οι Αρχές του Ριάντ εγκατέστησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα κινητό κατάστημα McDonald’s μιας και όπως είναι γνωστό ο Τραμπ αγαπάει τη συγκεκριμένη αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

🇸🇦🍔 Saudi Arabia procured a mobile McDonald’s for Trump during his state visit



As part of the red-carpet treatment, Saudi officials arranged for a fully operational mobile McDonald’s unit to accompany President Trump during his stay.



The move raised eyebrows, but insiders say… pic.twitter.com/FBMbOp6bj8 — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2025

Μάλιστα η κινητή μονάδα εγκαταστάθηκε κοντά στη Βασιλική Αυλή της Σαουδικής Αραβίας εξυπηρετώντας αποκλειστικά τις ανάγκες του Τραμπ και των συνεργατών του.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διπλωματικό ταξίδι του Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Ο Τραμπ συνοδεύεται από τον Ίλον Μασκ και άλλους επισήμους.

