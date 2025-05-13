Λογαριασμός
Ζελένσκι για Πούτιν: Φοβάται να με δει- Μόνο μια συνάντηση «face to face» μπορεί να φέρει ειρήνη

Ο Ζελένσκι ζητά άμεση 30ήμερη, τονίζει ότι μόνο ο Πούτιν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο και εκτιμά πως ο Ρώσος ηγέτης φοβάται να τον συναντήσει

Ζελένσκι: Μόνο συνάντηση «face to face» με τον Πούτιν μπορεί να φέρει ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θέλει να διαπραγματευτεί μια άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις συνομιλίες της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, επειδή μόνο ο Ρώσος ηγέτης θα μπορούσε να ενεργοποιήσει μια τέτοια εκεχειρία.

Κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «φοβάται» να τον συναντήσει, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναμένει «βαριές κυρώσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτές οι συνομιλίες δεν πραγματοποιηθούν, προσθέτοντας ότι αν δεν γίνει μια τέτοια συνάντηση, αυτό θα δείξει ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για διπλωματία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε σε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι επειδή «εντελώς τα πάντα στη Ρωσία» εξαρτώνται από τον Πούτιν, ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί μια εκεχειρία και ο τερματισμός του πολέμου είναι μέσω απευθείας συνομιλιών μαζί του. «Θα κάνουμε τα πάντα για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα κάνει επίσης «τα πάντα» για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Αν κάνει το βήμα να πει ότι είναι έτοιμος για μια εκεχειρία, τότε ανοίγει ο δρόμος για να συζητηθούν όλες οι παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Ας μην αναφέρω ότι φοβάται τις άμεσες συνομιλίες μαζί μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί πρώτα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για συνομιλίες και θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη αν ο Πούτιν είναι εκεί.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση της Πέμπτης, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία του.

Ο Τραμπ προσφέρθηκε χθες να συμμετάσχει στις πιθανές συνομιλίες ενώ ταξίδευε στην περιοχή.

«Δεν γνωρίζω τι αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, νομίζω ότι αυτό θα έδινε πρόσθετη ώθηση στον Πούτιν να έρθει», δήλωσε.

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε επίσης ότι η Κίνα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υποστηρίζει μια 30ήμερη εκεχειρία, την οποία ο Ζελένσκι λέει ότι είναι απαραίτητη πριν από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

