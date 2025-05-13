Tουρκία: Το DEM ζητά από την κυβέρνηση την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ζήτησε σήμερα από την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» πριν από τη μουσουλμανική γιορτή του Εΐντ αλ Άντχα, στις αρχές Ιουνίου, μετά την ανακοίνωση της αυτοδιάλυσης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), τη Δευτέρα.

«Αναμένουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τα καθήκοντα και τις ευθύνες της», είπε ο συμπρόεδρος του DEM, ο Τουντζέρ Μπακιρχάν, ζητώντας «συγκεκριμένα και ανθρωπιστικά» μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης «χωρίς να περιμένουμε το τέλος του Εϊντ».

Το Εϊντ αλ Άντχα (η «Γιορτή των Θυσιών) θα γινόταν διπλή γιορτή», πρόσθεσε μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Η απελευθέρωση των άρρωστων πολιτικών κρατουμένων και η βελτίωση των συνθηκών κράτησης του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του PKK, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, θα πρέπει να είναι κάποια από τα πρώτα μέτρα, είπε ο Μπακιρχάν στους δημοσιογράφους. Ο Οτσαλάν κρατείται στην απομόνωση από το 1999.

«Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι περιμένει πραγματικά η κοινωνία. Τα αιτήματα που διατυπώνονται συχνότερα (…) αφορούν τους ασθενείς κρατούμενους και τους εκατοντάδες χιλιάδες κρατούμενους. Ορισμένα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν με νομικά μέσα. Για παράδειγμα, οι συνθήκες (κράτησης) του Οτσαλάν. Πιστεύω ότι η εξουσία μπορεί να λάβει ορισμένα μέτρα ώστε η κοινωνία, που έχει αμφιβολίες και ανησυχίες, να πιστέψει πραγματικά αυτήν τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Στο λακωνικό μήνυμά του σήμερα ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ανέφερε ότι «χαιρετίζει με σεβασμό» τη διάλυση του PKK, χωρίς να κάνει λόγο για απαιτήσεις από την Άγκυρα.

Μια κουρδική πηγή, προσκείμενη στο PKK, από το βόρειο Ιράκ όπου έχουν υποχωρήσει οι μαχητές του κινήματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αναμένουν από τις τουρκικές αρχές «συγκεκριμένα μέτρα», όπως τη χορήγηση αμνηστίας στους μαχητές και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, όπως του Κούρδου ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος παραμένει στη φυλακή από το 2016. «Οι μαχητές δεν θα εγκαταλείψουν τα βουνά και δεν θα αφοπλιστούν αμέσως», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το PKK θα επιθυμούσε επίσης μια τροποποίηση του τουρκικού Συντάγματος, ώστε να εγγυάται συγκεκριμένα δικαιώματα στους Κούρδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

