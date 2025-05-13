Σε σημαντική μείωση των δασμών που έχει επιβάλλει σε προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας σε μια κίνηση αποκλιμάκωσης εν μέσω εμπορικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο μειώνει από 34% σε 10% τους δασμούς σε συγκεκριμένα αμερικανικά αγαθά.

Επιπλέον, αναστέλλει για 90 ημέρες τον δασμό 24% σε άλλη κατηγορία προϊόντων, ενώ προχωρά στην κατάργηση των πρόσθετων δασμών που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο των δύο μεταγενέστερων γύρων αντιμέτρων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Κίνα προχωρά σε γενική αναπροσαρμογή των τελωνειακών συντελεστών για αμερικανικά προϊόντα από τις 14 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα αποφάσισαν προσωρινά να μειώσουν δραστικά τους δασμούς που έχουν επιβάλλει η μία στα προϊόντα της άλλης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, σε μια προσπάθεια να δώσουν περιθώριο τριών μηνών στις αντιπροσωπείες τους να επιλύσουν τις εμπορικές διαφορές τους και να διαπραγματευθούν τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μετά τις συνομιλίες που είχε με Κινέζους αξιωματούχους στη Γενεύη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν τους εκατέρωθεν δασμούς κατά 115% για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι συνδυαστικοί δασμοί ύψους 145% που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν από τις 14 Μαΐου στο 30%, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού συντελεστή που συνδέεται με τη φαιντανύλη, ενώ αντίστοιχα οι κινεζικοί δασμοί ύψους 125% στα αμερικανικά προϊόντα θα μειωθούν στο 10%.

