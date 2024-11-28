Ο Πούτιν αρνήθηκε ότι προσπάθησε να τρομάξει τη Μέρκελ με το λαμπραντόρ - «Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, Άνγκελα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε την Πέμπτη ότι χρησιμοποίησε σκόπιμα το μαύρο λαμπραντόρ του Koni για να εκφοβίσει τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ σε μια συνάντηση το 2007, που έγινε περιβόητο διπλωματικό επεισόδιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Μέρκελ έγραψε στα νέα της απομνημονεύματα «Freedom» ότι, γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν έφερνε μερικές φορές το κατοικίδιο σε συναντήσεις με ξένους προσκεκλημένους, είχε ζητήσει από έναν βοηθό της τον προηγούμενο χρόνο να ζητήσει από την ομάδα του Πούτιν να μην βγάλει τον Koni παρουσία της επειδή φοβόταν τα σκυλιά.

Όταν συναντήθηκαν στη Μόσχα το 2006, είπε, ο Πούτιν σεβάστηκε το αίτημα, αλλά της δώρισε ένα μεγάλο λούτρινο σκυλί, σημειώνοντας ότι δεν δαγκώνει.

Αλλά στη συνάντηση στο Σότσι τον επόμενο χρόνο, ο μεγάλος σκύλος περιπλανήθηκε στην αίθουσα και πλησίασε τη Μέρκελ, ενώ η καγκελάριος, εμφανώς αμήχανη, καθόταν δίπλα στον Πούτιν μπροστά σε φωτογράφους και τηλεοπτικές κάμερες.

Ερωτηθείς για το περιστατικό την Πέμπτη, ο Πούτιν αρνήθηκε ότι γνώριζε τη φοβία της Μέρκελ και δήλωσε ότι αργότερα της ζήτησε συγγνώμη.

«Ειλικρινά - το έχω ήδη πει στη Μέρκελ, δεν ήξερα ότι φοβόταν τα σκυλιά. Αν το ήξερα, δεν θα το είχα κάνει ποτέ. Αντιθέτως, ήθελα να δημιουργήσω μια χαλαρή, ευχάριστη ατμόσφαιρα», υποστήριξε ο Ρώσος πρέοδρος σε συνέντευξη Τύπου.

Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι χαμογέλασαν, καθώς ο Πούτιν ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από τη Μέρκελ και δήλωσε ότι, στην απίθανη περίπτωση που θα πραγματοποιούσε άλλη επίσκεψη, «δεν θα το ξανακάνει».

«Της απευθύνω εκ νέου έκκληση και της λέω: Άνγκελα, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω», δήλωσε.

Στο βιβλίο της, η Μέρκελ περιέγραψε το περιστατικό ως δοκιμασία.

«Προσπάθησα να αγνοήσω τον σκύλο, παρόλο που κινούνταν λίγο πολύ δίπλα μου. Ερμήνευσα τις εκφράσεις του προσώπου του Πούτιν ως ότι απολάμβανε την κατάσταση», έγραψε.

«Μήπως ήθελε απλώς να δει πώς αντιδρά ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο; Ήταν μια μικρή επίδειξη δύναμης; Απλώς σκέφτηκα: μείνε ήρεμη, επικεντρώσου στους φωτογράφους, θα περάσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.