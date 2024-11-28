Το Ισραήλ δημιουργεί μια νέα στρατιωτική διαχωριστική γραμμή στη Γάζα, που χωρίζει το βόρειο τμήμα της λωρίδας, φαίνεται να δείχνουν δορυφορικές εικόνες που μελετήθηκαν από το BBC Verify.

Όπως μεταδίδει το BBC, τα στρατεύματα ελέγχουν, και εκκαθαρίζουν, μια περιοχή σε όλο το πλάτος της βόρειας Γάζας. Δορυφορικές εικόνες και βίντεο δείχνουν ότι εκατοντάδες κτίρια έχουν κατεδαφιστεί μεταξύ της Μεσογείου και των συνόρων του Ισραήλ, κυρίως μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ότι ισραηλινά στρατεύματα και οχήματα έχουν σταθμεύσει στο νέο διαχωριστικό. Οι αναλυτές είπαν ότι οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η Γάζα χωρίζεται σε ζώνες για να γίνει ευκολότερος ο έλεγχος της.

Planet Labs PBC

Ένας εκπρόσωπος του IDF είπε στο BBC ότι «στόχευε τρομοκράτες και υποδομές» στη βόρεια Γάζα.

Ο Δρ H A Hellyer, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής από τo think tank Rusi, είπε ότι οι δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους αμάχους να επιστρέψουν στη βόρεια επαρχία της Γάζας. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί από το βόρειο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν δύο μεγάλα τμήματα δρόμου στα δύο άκρα της λωρίδας να συνδέονται με καθαρό έδαφος μέσω μιας αστικής περιοχής. Τα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί μεταξύ των δύο τμημάτων του δρόμου από τις αρχές Οκτωβρίου.

Αυτή η διχοτόμηση εκτείνεται περίπου 5,6 μίλια (9 χιλιόμετρα) σε όλη τη Γάζα, από τα ανατολικά προς τα δυτικά και χωρίζει την πόλη της Γάζας και τις πόλεις Jabalia, Beit Hanoun και Beit Lahia στη βόρεια Γάζα.

Στο BBC ενημερώθηκε ότι υπάρχει μια τακτική διαδρομή μεταξύ Jabalia και πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν τη Χαμάς στη Jabalia.

Βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πολλά πολυώροφα κτίρια να καταστρέφονται σε ελεγχόμενες εκρήξεις από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει παραδείγματα που εντοπίστηκαν γεωγραφικά από το BBC Verify κατά μήκος του νέου διαδρόμου.

Ένας εκπρόσωπος των IDF είπε στο BBC ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να καταστραφούν μη στρατιωτικές υποδομές «χωρίς να αποτελεί επιχειρησιακή ανάγκη» για την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Άλλα πλάνα δείχνουν οχήματα Humvee των IDF να οδηγούνται στην καθαρισμένη περιοχή από την κατεύθυνση του Ισραήλ. Τα συγκεκριμένα δεν είναι τόσο βαριά θωρακισμένα όσο άλλα στρατιωτικά οχήματα - και ο Δρ Hellyer είπε στο BBC ότι είναι δεν θα χρησιμοποιούνταν εάν ο στρατός δεν ήταν σίγουρος για την ασφάλειά τους, γεγονός που δείχνει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα ελέγχουν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.