Η κολομβιανή δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση έναν άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι απήγαγε ένα κοριτσάκι στην ηλικία των 7 ετών και ότι το κρατούσε αιχμάλωτο και το βίαζε για 12 χρόνια, εωσότου εκείνη καταφέρει να αποδράσει από τον απαγωγέα της.

Το θύμα «αγνοούταν εδώ και 12 χρόνια» και έκτοτε τη μετέφερε σε διάφορα σπίτια στις πόλεις Μεντεγίν και Μπέλο, στην περιφέρεια Αντιόκια (βορειοδυτικά), σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Κολομβίας.

Κολομβιανής υπηκοότητας, ο κατηγορούμενος Κάρλος Ουμπέρτο Γκρισάλες Ιγκουίτα συνελήφθη την 22α Νοεμβρίου στο Μεντεγίν και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για «παράνομη κατακράτηση, βιασμό και πορνογραφία» σε βάρος μιας ανήλικης ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας «χειραγωγούσε ψυχολογικά και εξουσίαζε σεξουαλικά» το θύμα, «κάνοντάς την να πιστεύει ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν φυσιολογική».

Η έρευνα κατέδειξε ότι ο άνδρας άλλαξε το όνομα της ανήλικης, την απομόνωσε κοινωνικά και τη σταμάτησε από το σχολείο.

Σε ηλικία 16 ετών, το παιδί «παραπονέθηκε στον φερόμενο δράστη για τη συμπεριφορά του προς εκείνη και ως αντίποινα ο Ιγκουίτα την έκλεισε μέσα σε ένα σπίτι», από το οποίο η ανήλικη κατάφερε να αποδράσει τον Φεβρουάριο.

Ο ύποπτος, ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του προσάπτουν κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών ακροαματικών διαδικασιών. Τέθηκε υπό κράτηση έπειτα από απόφαση ενός δικαστή του Μεντεγίν.

Βίντεο με τις πράξεις του βρέθηκαν στην κατοχή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

