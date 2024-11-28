Ενωτικός ο Μπάιντεν για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Χρόνια πολλά ακόμη και στους «τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» από τον Τραμπ

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν την Πέμπτη εντελώς αντίθετα μηνύματα για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Στο τελευταίο του διάγγελμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών ως πρέοδρος, ο Μπάιντεν έδωσε έμφαση στην ενότητα και την ευγνωμοσύνη, ευχαριστώντας τα στρατεύματα για την αφοσίωσή τους στη διατήρηση της ασφάλειας του έθνους.

«Είθε να γιορτάσουμε όλα όσα μας ενώνουν -γιατί δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τις δυνατότητές μας αν ενεργούμε μαζί», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη γιορτή, τονίζοντας την καθιέρωση της Ημέρας των Ευχαριστιών από τον πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Ο Μπάιντεν περιέγραψε την Ημέρα των Ευχαριστιών ως «την καρδιά του αμερικανικού πνεύματος της ευγνωμοσύνης, της εύρεσης φωτός σε περιόδους χαράς και διαμάχης».

Συνεχίζοντας, παρηγόρησε όσους θρηνούν κατά τη διάρκεια των εορτών, σημειώνοντας: «Σε όποιον έχει άδεια θέση στο τραπέζι του δείπνου... σας έχουμε στις καρδιές και τις προσευχές μας».

Ο Μπάιντεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον αμερικανικό λαό καθώς πλησιάζει στο τέλος της 50χρονης πολιτικής του καριέρας, δηλώνοντας: «Το να υπηρετήσω ως πρόεδρος ήταν τιμή ζωής. Η Αμερική είναι η σπουδαιότερη χώρα στη Γη και υπάρχουν τόσα πολλά για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες».

Νωρίτερα την Πέμπτη, σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, ο Μπάιντεν έγραψε: «Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών, Αμερική. Είθε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να πάρουμε χρόνο από την πολυάσχολη ζωή μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας και το γεγονός ότι έχουμε την ευλογία να ζούμε στην Αμερική, τη σπουδαιότερη χώρα της Γης».

Τραμπ

Σε πλήρη αντίθεση, σύμφωνα με το newsweek.com, ο Τραμπ μετέδωσε μέσω Truth Social ένα μαχητικό μήνυμα καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

«Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των τρελών της ριζοσπαστικής αριστεράς που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά απέτυχαν οικτρά», έγραψε ο Τραμπ.

Γιορτάζοντας στην έπαυλή του Mar-a-Lago, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να υπενθυμίσει στους Δημοκρατικούς την αυτοαποκαλούμενη «σαρωτική» νίκη του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Διατύπωσε τη νίκη του ως απόρριψη αυτού που αποκάλεσε αποτυχίες της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Οι ιδέες και οι πολιτικές τους είναι τόσο απελπιστικά κακές που ο σπουδαίος λαός του Έθνους μας έδωσε μια σαρωτική νίκη σε εκείνους που θέλουν να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΊΑ ΞΑΝΑ!», σημείωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, αν και ο Τραμπ κέρδισε με σημαντική διαφορά από την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, αναλυτές και πολιτικοί στρατηγοί έχουν επισημάνει ότι η νίκη του δεν ήταν πραγματικά σαρωτική. Η τελευταία καταμέτρηση των ψήφων δείχνει ότι ο Τραμπ εξασφάλισε τη λαϊκή ψήφο με ένα από τα μικρότερα περιθώρια από τον 19ο αιώνα.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε στους υποστηρικτές του: «Μην ανησυχείτε, η χώρα μας σύντομα θα είναι σεβαστή, παραγωγική, δίκαιη και ισχυρή».

Κατέληξε με μια συγκεκαλυμμένη αναφορά στην αυτοπεποίθησή του για την επερχόμενη θητεία του, υποστηρίζοντας ότι μέχρι την επόμενη Ημέρα των Ευχαριστιών, το έθνος θα είναι «μεγαλύτερο από ποτέ».

Πηγή: skai.gr

