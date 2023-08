Ο πόλεμος και η πείνα απειλούν το Σουδάν - Προειδοποιεί ο ΟΗΕ Κόσμος 12:04, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ο πόλεμος στο Σουδάν τροφοδοτεί μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επικό βαθμό»