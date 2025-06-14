Έκκληση στις αρχές του Ιράν και του Ισραήλ να ενεργήσουν με «λογική» μετά τις πρόσφατες εκατέρωθεν πολύνεκρες επιθέσεις και τους θανάτους δεκάδων ανθρώπων, απηύθυνε το Σάββατο ο Πάπας Λέων, καλώντας και τις δύο χώρας να επιδιώξουν τον διάλογο για την επίλυση της κρίσης.

Ο Ποντίφικας, σε μια από τις ισχυρότερες εκκλήσεις ειρήνης που έχει απευθύνει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης παπικής του θητείας, μιλώντας στον κόσμο από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση με «μεγάλη ανησυχία».

«Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, επιθυμώ να εκφράσω εκ νέου έκκληση για υπευθυνότητα και λογική», δήλωσε ο Πάπας.

«Η δέσμευση για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου απαλλαγμένου από την πυρηνική απειλή πρέπει να επιδιωχθεί μέσω σεβαστών συναντήσεων και ειλικρινούς διαλόγου για την οικοδόμηση μιας διαρκούς ειρήνης, βασισμένης στη δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη και το κοινό καλό», πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Αγίας Έδρας.

«Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απειλεί την ύπαρξη κάποιου άλλου», σημείωσε ακόμα ο Πάπας, τονίζοντας ότι «είναι καθήκον όλων των χωρών να στηρίζουν την ειρήνη, ανοίγοντας δρόμους συμφιλίωσης και προωθώντας λύσεις που εγγυώνται ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους».



