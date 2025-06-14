Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε το Σάββατο τον ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ότι εάν συνεχίσουν να εκτοξεύονται πύραυλοι κατά του Ισραήλ, «η Τεχεράνη θα καεί».

«Ο Ιρανός δικτάτορας μετατρέπει τους πολίτες του Ιράν σε ομήρους και δημιουργεί μια πραγματικότητα στην οποία αυτοί, ειδικά οι κάτοικοι της Τεχεράνης, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την εγκληματική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον διευθυντή της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και άλλους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Εάν ο Χαμενεΐ συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ, η Τεχεράνη θα καεί», προειδοποίησε ο Κατς.



Πηγή: skai.gr

