Ιράν: Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεωτέρας»

«Δεν θα υπάρξει καμία πτήση στα αεροδρόμια της χώρας ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των επιβατών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA

Ιράν Ισραήλ

Ο εναέριος χώρος του Ιράν θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, κατά τη δεύτερη ημέρα ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία πτήση στα αεροδρόμια της χώρας ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των επιβατών και αυτό (θα ισχύσει) μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

