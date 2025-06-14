Ο εναέριος χώρος του Ιράν θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, κατά τη δεύτερη ημέρα ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία πτήση στα αεροδρόμια της χώρας ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των επιβατών και αυτό (θα ισχύσει) μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

