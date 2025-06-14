Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι στοχοθέτησε ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πολεμική αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους, κυρίως υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε στόχο να καταστρέψει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση 1.500 και πλέον χιλιομέτρων από το ισραηλινό έδαφος, η πολεμική αεροπορία έπληξε αμυντικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεχεράνης», σημείωσε.

Στο μεταξύ, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε τη νύχτα το Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, στόχος ήταν το υπόστεγο όπου στεγάζονται μαχητικά αεροσκάφη.

