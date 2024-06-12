Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν επιδρομή με πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η οποία αποκρούστηκε χωρίς κατά τις πρώτες πληροφορίες να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε όλα τα οπλικά συστήματα που είχαν εξαπολυθεί καθώς προσέγγιζαν την πόλη, διαβεβαίωσε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Διευκρίνισε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες επρόκειτο για συνδυασμό πυραύλων κρουζ, βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Το εύρος της επίθεσης δεν είναι σαφές μέχρι τώρα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στους αιθέρες του Κιέβου και των περιχώρων του, που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις Το πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν υπήρξαν ζημιές στην περιφέρεια του Κιέβου, διακριτή διοικητική οντότητα, στην περιοχή που το περιβάλλει.

Κηρύχθηκε συναγερμός σε περιοχές απ’ άκρου σ’ άκρο της Ουκρανίας μετά τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μεταξύ άλλων σε περιοχές που γειτονεύουν με την Πολωνία, κράτος-μέλος του NATO.

Πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά απογειώθηκαν εσπευσμένα προληπτικά, ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας μέσω X. Πρόκειται για συχνό μέτρο όταν η Ρωσία εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε δυτικές ουκρανικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.