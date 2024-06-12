ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελείται στο Μιζούρι

Αμερικανός απόστρατος, καταδικασμένος σε θάνατο για τη δολοφονία το 2009 γυναίκας με την οποία είχε σχέση, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στην πολιτεία Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Χόζιερ, 69 ετών, εκτελέστηκε με τη χορήγηση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:11 (τοπική ώρα).

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτέλεση από την αρχή της χρονιάς στο Μιζούρι και την έβδομη στις ΗΠΑ, πέραν αυτής που ακυρώθηκε in extremis την 28η Φεβρουαρίου στο Άινταχο (βορειοδυτικά), εξαιτίας της αδυναμίας χορήγησης του θανατηφόρου διαλύματος σε θανατοποινίτη εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.

Ο Ντέιβιντ Χόζιερ, άλλοτε πυροσβέστης, που υπηρέτησε επίσης στο Πολεμικό Ναυτικό, καταδικάστηκε το 2013 για τον φόνο της Άντζελας Γκίλπιν και του συζύγου της. Δήλωνε εξαρχής αθώος.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας, ο Μάικ Πάρσον, απέρριψε τις ύστατες εκκλήσεις για επιείκεια, που απηύθυναν ιδίως Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί του Μιζούρι, επιχειρηματολογώντας πως ο Ντέιβιντ Χόζιερ είχε εγκεφαλικό τραυματισμό όταν διέπραξε τις δολοφονίες, κάτι που δεν έλαβαν υπόψη οι ένορκοι.

Ο Ντέιβιντ Χόζιερ «σκότωσε την Άντζελα και τον Ρόντνι Γκίλπιν μέσα στο διαμέρισμά τους στην Τζέφερσον Σίτι, στο Μιζούρι, κατά τη διάρκεια κρίσης ζήλιας», τόνισε προχθές Δευτέρα ο κυβερνήτης, επισημαίνοντας πως παρότι δεν καταδικάστηκε για τον φόνο του συζύγου, το σώμα ενόρκων τον θεώρησε δράστη και των δύο δολοφονιών. Επισήμανε την έλλειψη μεταμέλειας του καταδικασθέντα και ότι «κανένα δικαστήριο δεν διαπίστωσε ποτέ σφάλμα στην καταδίκη του».

Συνολικά έγιναν 24 εκτελέσεις στις ΗΠΑ το 2023, όλες με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων διαλυμάτων.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) τηρείται μορατόριουμ στις εκτελέσεις, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

