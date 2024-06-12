NYT: Οι ΗΠΑ θα στείλουν δεύτερη συστοιχία Patriot στην Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να ανακοινώσει πως η χώρα του θα διαθέσει ακόμη μια συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία, για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις επιδρομές της Ρωσίας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο κ. Μπάιντεν πήρε αυτή την απόφαση την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από σειρά συναντήσεων, εξήγησε η εφημερίδα.

Ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, απέφυγε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα ερωτηθείς γι’ αυτό χθες.

Κατά τις πληροφορίες των Τάιμς, η συγκεκριμένη συστοιχία βρίσκεται το τρέχον διάστημα στην Πολωνία, όπου είναι ανεπτυγμένη αμερικανική στρατιωτική δύναμη, και θα μπορούσε να βρίσκεται στο ουκρανικό έδαφος εντός ημερών.

Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο σύστημα του είδους που θα διατεθεί από τις ΗΠΑ στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πράσινο φως για την αποστολή του πρώτου είχε δοθεί από τον κ. Μπάιντεν πριν από 18 μήνες, όταν ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σύστημα Patriot χαρακτηρίζεται από τα πιο προηγμένα του είδους παγκοσμίως· μπορεί να αντιμετωπίσει αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, πλήττοντας στόχους σε απόσταση ως και 100 χιλιομέτρων και σε υψόμετρο ως και 30 χιλιομέτρων.

Η Γερμανία έχει διαθέσει στην Ουκρανία δυο τέτοια συστήματα κι υποσχέθηκε να στείλει τρίτο. Η Ουάσιγκτον πιέζει συμμάχους της να στείλουν επίσης συστοιχίες, ο αριθμός των οποίων σε διεθνές επίπεδο είναι συγκριτικά μικρός, όπως και αυτός των πυραύλων που χρησιμοποιούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

