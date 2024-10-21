Ο ΟΗΕ καταδικάζει τους βομβαρδισμούς στον Αλ Καρντ αλ Χάσαν

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε σήμερα τις «σημαντικές ζημιές» που προκλήθηκαν σε πολιτικές υποδομές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής εναντίον ενός χρηματοπιστωτικού θεσμού που συνδέεται με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Καταδικάζουμε τους μαζικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορες αστικές και κατοικημένες ζώνες (…) που στόχευαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό Αλ Καρντ αλ Χάσαν» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ, στρατηγός Χερζί Χαλέβι ανέφερε σήμερα ότι την Κυριακή χτυπήθηκαν περίπου 30 στόχοι που συνδέονται με τον οργανισμό αυτόν, σε όλον τον Λίβανο. Συνολικά, μέσα σε 24 ώρες, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν «300 στόχους της Χεζμπολάχ». Ο στρατηγός υποστήριξε ότι ο οργανισμός Αλ Καρντ αλ Χάσαν «λαμβάνει πόρους από το Ιράν, χορηγεί δάνεια και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία» της σιιτικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις», όπως σε σπίτια ιδιωτών, σε υποδομές και σε εμπορικά καταστήματα. Προκλήθηκε επίσης «απερίγραπτος πανικός και ένα νέο κύμα εκτοπισμού μεταξύ των κατοίκων των ζωνών αυτών».

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό. Οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές δεν είναι στόχος», τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία, κάνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Αλ Καρντ αλ Χάσαν είναι ένας χρηματοπιστωτικός θεσμός στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Χορηγεί κυρίως μικροπιστώσεις, σε μια χώρα όπου το τραπεζικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Αποτελεί μέρος ενός δικτύου οργανισμών, σχολείων και νοσοκομείων που συνέβαλαν στη δημοτικότητα της Χεζμπολάχ στα προπύργιά της, στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

