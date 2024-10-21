Λογαριασμός
Συντριβή ελικοπτέρου στο Τέξας: 4 νεκροί - Ένα παιδί ανάμεσά τους - Συγκλονιστικό βίντεο

Κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε μια δεξαμενή βουτανίου - Το ελικόπτερο «ή προσέκρουσε σε καλώδιο (προσδεμένο στον πύργο) ή πάνω στον ίδιο τον πύργο

Συντριβή ελικοπτέρου στο Τέξας

Τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη καταστρέφοντας έναν πύργο ραδιοφωνικής μετάδοσης στο Χιούστον του Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το ελικόπτερο «ή προσέκρουσε σε καλώδιο (προσδεμένο στον πύργο) ή πάνω στον ίδιο τον πύργο», διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, ο Νόε Ντίας, κατά την ενημέρωση του Τύπου.

Όλοι όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι νεκροί, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της μεγάλης πόλης του ανατολικού Τέξας, τoν Τζον Γουίτμιρ, το δυστύχημα έλαβε χώρα κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε μια δεξαμενή βουτανίου. "Ήμασταν πολύ τυχεροί που αυτό δεν έπεσε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο", δήλωσε.

Βίντεο μαγνητοσκοπημένα τη νύχτα δείχνουν μια φωτεινή κουκκίδα που αναβοσβήνει να κινείται στον ουρανό και ξαφνικά να φλέγεται. Σε άλλες εναέριες εικόνες διακρίνεται ένα κουβάρι από κόκκινες και λευκές μεταλλικές δοκούς στο έδαφος που φαίνεται να προέρχεται από τον κατεστραμμένο πύργο τηλεπικοινωνιών.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τις αρχές. Ο προορισμός του δεν ήταν γνωστός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

