Βόρεια Μακεδονία: Αντιδράσεις για την αποσύνδεση της ενταξιακής πορείας της

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, η «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM), επέρριψε στην κυβέρνηση του VMRO-DPMNE και του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι την βασική ευθύνη για τη στασιμότητα της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Με αφορμή την αποσύνδεση της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας από αυτήν της Αλβανίας και την έναρξη, σήμερα, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Αλβανία, το SDSM εκτίμησε πως «η διακοπή των διαπραγματεύσεων (της Βόρειας Μακεδονίας) με την ΕΕ αποτελεί μεγάλη ήττα των αποτυχημένων πολιτικών του Μίτσκοσκι και του VMRO-DPMNE».

«Τόσο ως αντιπολίτευση όσο και ως κυβέρνηση, το VMRO-DPMNE και ο Μίτσκοσκι φράζουν συνειδητά και σκόπιμα τον ευρωπαϊκό δρόμο της χώρας. Βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτών των λανθασμένων πολιτικών και διπλωματικών αποτυχιών σήμερα. Η Αλβανία προχωρά στον δρόμο της ΕΕ και η Βόρεια Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα αβεβαιότητα, χωρίς σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει» σχολίασε ακόμη το SDSM.

Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου και μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, του DUI, ο Αλί Αχμέτι, συνεχάρη την Αλβανία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

«Εκφράζω επίσης την απόγνωσή μου που η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι σήμερα μαζί με την Αλβανία στον ευρωπαϊκό δρόμο, λόγω του μπλοκαρίσματος της ευρωπαϊκής μας πορείας ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής του διαπραγματευτικού πλαισίου που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βόρεια Μακεδονία», ανέφερε ακόμη ο Αλί Αχμέτι.

Τη «λύπη» του για το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν ξεκίνησε και αυτή, σήμερα, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα κατά τις δηλώσεις του σήμερα στο Λουξεμβούργο, μετά την ολοκλήρωση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ- Αλβανίας.

«Νιώθω ντροπή όταν σκέφτομαι την ταπείνωση που βιώνει η Βόρεια Μακεδονία. 'Αλλαξαν το όνομά τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις (με την ΕΕ). Η Ιστορία δεν μπορεί να είναι λόγος για να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις οποιασδήποτε χώρας» ανέφερε ακόμη ο Έντι Ράμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλγαρία έχει θέσει «βέτο» στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει στάσιμη κυρίως λόγω του ότι τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει -στη βάση μιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της ΕΕ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που έχει θέσει στη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, με την προϋπόθεση η Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει πρώτα το Σύνταγμά της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση του SDSM στη Βόρεια Μακεδονία είχε αποδεχτεί τη συμφωνία όμως δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει καθώς για την τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 από τη Βουλή και το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, που από τον περασμένο Ιούνιο ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν συναινεί σε κάτι τέτοιο.

Οι προβληματικές σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το VMRO-DPMNE. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

