Λίβανος: 41 οι νεκροί και 124 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα της Δευτέρας

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 124 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Τα μισά από τα θύματα προέρχονται από ένα χριστιανικό χωριό στα βόρεια της Βηρυτού.

Από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία μετατράπηκε σε ανοιχτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.356 άνθρωποι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

