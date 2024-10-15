«Ελπίζω να είναι καλά»: Η Κάμαλα Χάρις αμφισβήτησε και πάλι τη διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός της διέκοψε χθες το βράδυ μια προεκλογική συγκέντρωσή του αλλά έμεινε για ώρα στη σκηνή, να ακούει τα αγαπημένα του τραγούδια.

«Ο Τραμπ φαίνεται χαμένος, ζαλισμένος και σαν παγωμένος στη σκηνή», σχολίασε το επιτελείο της Δημοκρατικής αντιπάλου του, παρουσιάζοντας το βίντεο του συμβάντος.

Ο 78χρονος Τραμπ απάντησε στα σχόλια με μια ανάρτησή του στον ιστότοπό του, όπου δήλωνε ότι σε δύο ξεχωριστές γνωστικές εξετάσεις τα αποτελέσματά του ήταν «εξαιρετικά». «Είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Κλίντον, τον Μπους, τον Ομπάμα, τον Μπάιντεν και, κυρίως, την Κάμαλα», διαβεβαίωσε.

Η παράξενη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Όουκς της Πενσιλβάνιας, όπου ο Τραμπ είχε καλέσει τους υποστηρικτές του σε μια συζήτηση ερωταπαντήσεων. Ο κλιματισμός της αίθουσας προφανώς δεν ήταν καλός και η εκδήλωση διακόπηκε όταν δύο από τους παριστάμενους λιποθύμησαν.

«Θέλει κανείς άλλος να λιποθυμήσει; Σηκώστε το χέρι σας, παρακαλώ», ειρωνεύτηκε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, μισή ώρα μετά την έναρξη της εκδήλωσης, πρότεινε: «Μήπως να κάνουμε ένα μουσικό φεστιβάλ (…) Σταματάμε τις ερωτήσεις, ας ακούσουμε μουσική».

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος ζήτησε να ακουστούν τα αγαπημένα του τραγούδια, με πρώτο το «Άβε Μαρία» με τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέγεται ότι περνά τον χρόνο του στο ιδιωτικό αεροσκάφος του ή στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο ακούγοντας την αγαπημένη του μουσική. Στο Όουκς όμως η έκπληξη ήταν ότι η εκδήλωση των ερωταπαντήσεων με το κοινό δεν συνεχίστηκε. «Ποιος θέλει να ακούει ερωτήσεις;» σχολίασε ο ίδιος. Η βραδιά πήρε έτσι παράξενη τροπή, με τον υποψήφιο να λικνίζεται επί μισή ώρα όρθιος, με το μικρόφωνο στο χέρι.

Το κοινό άκουσε έτσι το "Con Te Partiro" με τον Αντρέα Μποτσέλι και τη Σάρα Μπράιτμαν, το "Hallelujah" με τη φωνή του Ρούφους Γουεϊνράιτ, το "Nothing Compares 2 U" της Σινέντ Ο’ Κόνορ, το "An American Trilogy" του Έλβις ΠρίσλεΪ, το "Rich Men North of Richmond" του Όλιβιερ Άντονι, το "November Rain" των Guns N' Roses και, φυσικά, το ντίσκο τραγούδι που συνοδεύει σχεδόν πάντα τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, το "YMCA" των Village People.

Τις τελευταίες ημέρες η Κάμαλα Χάρις έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ο αντίπαλός της για τον Λευκό Οίκο εμφανίζεται διανοητικά «ασταθής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.