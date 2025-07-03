Ο Νετανιάχου ορκίζεται να ξεριζώσει τη Χαμάς, που μελετά τις «προτάσεις» για κατάπαυση του πυρός

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε χθες Τετάρτη να αφανίσει, να εξαλείψει «ως τη ρίζα» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ανακοίνωσε από την πλευρά του πως μελετά τις «προτάσεις» που έλαβε για να κηρυχθεί νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται πόλεμος για προσεχώς 21 μήνες.

Μερικές ημέρες πριν από τη συνάντηση που προβλέπεται να έχει στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να τον πιέσει για να τερματίσει τον πόλεμο, ο κ. Νετανιάχου διεμήνυσε πως δεν θα υπάρξει ποτέ πια «Χαμαστάν» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τέλειωσε. Θα απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας και θα εξαλείψουμε τη Χαμάς (...) Θα την εξαλείψουμε ως τη ρίζα», επέμεινε.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη για την πορεία των έμμεσων διαπραγματεύσεων, οι «προτάσεις» που έλαβε η Χαμάς μέσω της Αιγύπτου και του Κατάρ, οι κυβερνήσεις των οποίων μεσολαβούν, προβλέπουν κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα απελευθερωθούν οι μισοί από τους ομήρους που παραμένουν στη ζωή και σε αντάλλαγμα «ορισμένος αριθμός» παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, ο Γεδεών Σάαρ, κάλεσε να μη «χαθεί» η ευκαιρία να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι τελευταίοι όμηροι και αιχμάλωτοι που παραμένουν ακόμη στον θύλακο έπειτα από 636 μέρες πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές Τρίτη ότι το Ισραήλ δέχτηκε να οριστικοποιήσει τους όρους για δίμηνη κατάπαυση του πυρός και απαίτησε η Χαμάς να δεχτεί τη συμφωνία.

Ωστόσο, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως θα γίνουν διαπραγματεύσεις και ο ορίζοντας του τέλους του πολέμου προκαλεί αντεγκλήσεις στο Ισραήλ, καθώς ειδικά υπουργοί της άκρας δεξιάς αντιτίθενται σε αυτό όσο η Χαμάς παραμένει ενεργή.

«Δεν έχουμε παρά μόνο μια λέξη να πούμε (...): ντροπή!», αντέτεινε το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα αντιπροσώπευσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, αιχμή του δόρατος των μαζικών κινητοποιήσεων με σκοπό να απαιτηθεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Για τον Ναντάβ Μιράν, αδελφό του ομήρου Ομρί Μιράν και μέλος του Φόρουμ της Ελπίδας, στο οποίο μετέχουν συγγενείς ομήρων που εναντιώνονται στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, η σύναψη επιμέρους συμφωνίας «δεν εγγυάται την επιστροφή όλων των ομήρων (...) πρέπει να τους φέρουμε όλους πίσω μονομιάς».

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, στον παλαιστινιακό θύλακο κρατούνται ακόμη 49, πλην όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε αεροπορικές επιδρομές ή από πυρά του στρατού του Ισραήλ, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο διευθυντής νοσοκομείου Δρ. Μαρουάν Αλ Σουλτάν, σύμφωνα με ινδονησιακή ΜΚΟ που διαχειρίζεται τη δομή υγείας αυτή, στην Μπέιτ Λάχια.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα σε κτίριο αναφέροντας, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, ότι στοχοποίησε «τρομοκράτη-κλειδί» της Χαμάς και ότι εξετάζει πληροφορίες κατά τις οποίες «άμαχοι που δεν εμπλέκονταν τραυματίστηκαν».

Το ινδονησιακό νοσοκομείο άδειασε σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Μάιο και δεν έχει λειτουργήσει έκτοτε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε πως «επεκτείνουν» τις επιχειρήσεις τους για να «καταστρέψουν στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς σε ανταπόδοση για τις βάρβαρες επιθέσεις» μαχητών του παλαιστινιακού κινήματος.

Χθες βράδυ, διέταξαν τον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από ανατολικές συνοικίες της πόλης της Γάζας (βόρεια), ενόψει επίθεσης.

Ανέφεραν επίσης πως αναχαίτισαν δυο «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ από τον θύλακο και τον θάνατο σε μάχη 19χρονου μέλους τους.

Χθες πάνω από εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην αυλή του νοσοκομείου Νάσερ της Χαν Γιούνις (νότια) πριν από την κηδεία πέντε μελών της οικογένειας Αμπού Τάιμα, που σκοτώθηκαν μερικές ώρες νωρίτερα.

Μέσα στο νοσοκομείο, που δεν λειτουργεί παρά μόνο εν μέρει, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων, προσφέρονταν φροντίδες σε αιμόφυρτα παιδιά.

Παράλληλα στο Μαουάσι, διερχόμενοι κοίταζαν αποσβολωμένοι ό,τι απέμεινε από ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής εκτοπισμένων.

Σε αυτή διέμεναν πολλοί από τους τραυματίες στο νοσοκομείου που, όπως οι περισσότεροι άλλοι κάτοικοι της Γάζας, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου, στήνουν καταυλισμούς.

Δεν απέμενε παρά άμορφη μάζα στην οποία διακρίνονταν κατσαρόλες, κουβέρτες και κηλίδες αίματος στο έδαφος.

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 57.012 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

