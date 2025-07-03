Επτά άνθρωποι συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Τετάρτη στην πολιτεία Καλιφόρνια, την επομένη εκρήξεων σε αποθήκη πυροτεχνημάτων, που άφησε πίσω δυο τραυματίες και προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή με καλλιέργειες και βλάστηση, σύμφωνα με τις αρχές.

#BREAKING : 7 People Missing After Fireworks Warehouse Explosion in Yolo County, California.



A massive blast rocked a licensed fireworks facility near Esparto, sparking wildfires and evacuations. Fire crews contained the blaze, but 7 individuals remain unaccounted for, officials… pic.twitter.com/KyvQxDdqyS July 2, 2025

Η σειρά εκρήξεων σημειώθηκε το βράδυ προχθές Τρίτη, αφού εκδηλώθηκε φωτιά στην Εσπάρτο, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, μερικά 24ωρα πριν από τα παραδοσιακά θεάματα με πυροτεχνήματα λίγο ως πολύ σ’ όλη τη χώρα αύριο Παρασκευή 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ.

«Επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», τόνισε η CalFire, η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και δασοπροστασίας της πολιτείας, σε ανακοίνωσή της χθες. «Οι πρώτες βοήθειες και ερευνητές εργάζονται χωρίς διακοπή σε συντονισμό με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι αυτοί».

«Αυτό το είδος συμβάντος είναι πολύ σπάνιο, καθώς οι εγκαταστάσεις του τύπου τηρούν όχι μόνο τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των πυροτεχνημάτων στην Καλιφόρνια, αλλά και τις ομοσπονδιακές προδιαγραφές και για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών», πρόσθεσε.

Seven people are "unaccounted for" after several explosions at a fireworks warehouse resulted in a fire in Northern California's Yolo County, officials said. https://t.co/uGUZt2eDhm pic.twitter.com/Yjx9RmgWCg — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 2, 2025

Οι δυο τραυματίες βρίσκονται πλέον εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές.

Ωστόσο, οι πυροσβέστες δεν έχουν μπορέσει ακόμη να μπουν στην αποθήκη μέχρι τώρα, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των υπολειμμάτων των πυροτεχνημάτων που ήταν αποθηκευμένα εκεί.

«Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και επικίνδυνη», εξήγησε ο Κέρτις Λόρενς, αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στην Εσπάρτο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στην περιοχή γύρω από την αποθήκη συντρίμμια και θραύσματα είναι διάσπαρτα σε «μεγάλη επιφάνεια», κάτι που εξηγεί τη «μεγάλη περίμετρο ασφαλείας» γύρω από την εγκατάσταση ώσπου οι φλόγες να καταλαγιάσουν, πρόσθεσε.

Ορισμένοι συγγενείς αγνοουμένων δεν έκρυψαν την οργή τους.

Γυναίκα διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας πως επιτόπου βρισκόταν ο σύντροφός της και τα δυο αδέλφια του, που αγνοούνται, εξοργισμένη για το ότι δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία για την τύχη τους.

Κατηγόρησε τους πυροσβέστες πως δεν «επικεντρώνονται στους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα στην αποθήκη και πιθανόν σκοτώθηκαν».

«Μπορεί να έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι επειδή δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας», ξέσπασε.

Εξαιτίας του συμβάντος, ορισμένες πόλεις στην περιοχή ανακοίνωσαν πως ακυρώνουν τις ρίψεις πυροτεχνημάτων που προβλέπονταν για αύριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.