Ότι είναι ανοιχτή για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ότι δεν αποδέχεται πλέον την πρόταση για εκεχειρία του Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί η Χαμάς σύμφωνα με το AP.

Πιο συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος της Χαμάς Taher al-Nunu, δήλωσε ότι η ένοπλη ομάδα είναι «έτοιμη και σοβαρή αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας» για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να αποδεχτεί «οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα οδηγήσει ξεκάθαρα και ολοκληρωτικά σε τερματισμό του πολέμου».

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να συναντηθεί με μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ στο Κάιρο σήμερα, Τετάρτη για να συζητήσουν την πρόταση, σύμφωνα με έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το AP και παρά τη στομφώδη βεβαιότητα του Αμερικανού προέδρου ότι θα επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ίσως ήδη από την επόμενη εβδομάδα, η Χαμάς αμφισβητεί ότι η πρόταση του θα οδηγήσει σε πραγματική παύση των εχθροπραξιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ συμφώνησε «στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση» μιας εκεχειρίας 60 ημερών στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβληθούν προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου του συμμάχου των ΗΠΑ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ συμφώνησε με τους απαραίτητους όρους για την οριστικοποίηση της 60ήμερης ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι εκπρόσωποι του Κατάρ και της Αιγύπτου, οι οποίοι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά για να βοηθήσουν στην επίτευξη της ειρήνης, θα υποβάλουν την τελική πρόταση. Ελπίζω, για το καλό της Μέσης Ανατολής, η Χαμάς να αποδεχθεί αυτή τη Συμφωνία, γιατί η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί - ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι εκπρόσωποί του είχαν μια «μακρά και παραγωγική» συνάντηση με Ισραηλινούς αξιωματούχους σχετικά με τη Γάζα.

Δεν κατονόμασε τους εκπροσώπους του, αλλά ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επρόκειτο να συναντηθούν με τον Ρον Ντέρμερ, ανώτερο σύμβουλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αναμένει να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα». Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, έχει συντάξει μια πρόταση για μια Γάζα μετά τον πόλεμο, την οποία θα παρουσιάσει στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται πριν από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα είναι «πολύ αυστηρός», και λίγο μετά αφότου το Ισραήλ διέταξε εκκενώσεις στη βόρεια Γάζα πριν από την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης.

Συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν

Οι δύο πλευρές έχουν δείξει ελάχιστα σημάδια ετοιμότητας, μέχρι σήμερα, να υποχωρήσουν από τις εδραιωμένες θέσεις τους.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Ισραήλ λέει ότι μπορεί να τερματιστεί μόνο εάν η Χαμάς αφοπλιστεί και διαλυθεί.

Τον Μάρτιο, μια προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε την ενέργεια ως «προληπτικά πλήγματα… βασισμένα στην ετοιμότητα της Χαμάς να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, να συγκεντρώσει δυνάμεις και να επανεξοπλιστεί».

Η προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου - είχε σχεδιαστεί για τρία στάδια, αλλά δεν ξεπέρασε το πρώτο στάδιο.

Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε την καθιέρωση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, την επιστροφή των εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων στη Γάζα σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν στο Ισραήλ και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

