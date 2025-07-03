Ινδονησία: Τουλάχιστον 6 νεκροί, 30 αγνοούμενοι, σε ναυάγιο φέρι κοντά στο Μπαλί

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 30 αγνοούνται μετά το ναυάγιο χθες Τετάρτη, ανοιχτά του διάσημου τουριστικού θερέτρου του Μπαλί, στην Ινδονησία

Το πλοίο κατευθυνόταν στο βόρειο Μπαλί έχοντας αναχωρήσει από την Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική ακτή της Ιάβας, μεταφέροντας 65 ανθρώπους και 22 οχήματα. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν ξένοι.

«Είκοσι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν, 4 είναι νεκροί», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμα Σαμτάμα Πούτρα, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική Ιάβα.

Η διαδρομή καλύπτει περίπου 50 χιλιόμετρα (30 μίλια) διασχίζοντας το Στενό του Μπαλί.

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν 23 ανθρώπους από τη θάλασσα και συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις επιχειρήσεις έρευνας με σκοπό να βρεθούν τυχόν επιζώντες.

A ferry has capsized off the coast of Bali leaving two people dead and 43 others are missing. 65 passengers and crew were on board the late night service from East Java. The search for survivors continues. #bali #ferrycapsize #eastjava #indonesia #7NEWS pic.twitter.com/dGYUA6NV6V — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 3, 2025

Εννέα σκάφη έχουν αποσταλεί στην περιοχή έρευνας, συμπεριλαμβανομένων δύο ρυμουλκών και δύο φουσκωτών σκαφών διάσωσης. Τα πληρώματα αντιμετωπίζουν κύματα ύψους έως και 2 μέτρων από τότε που ξεκίνησαν οι έρευνες αργά το βράδυ της Τετάρτης.



Rescue teams arrive for a massive search and rescue after a ferry carrying 65 people has sank in the Bali Strait, this happened very quick after departure from the Ketapang Port in East Java. pic.twitter.com/EU14otTBOy

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το KMP Tunu Pratama Jaya, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι Ketapang στην Ανατολική Ιάβα αργά την Τετάρτη, βυθίστηκε σε λιγότερο από 30 λεπτά μετά την αναχώρησή του, ενώ κατευθυνόταν προς το λιμάνι Gilimanuk στο Μπαλί.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα αγοράκι 3 ετών.

Τα ατυχήματα με οχηματαγωγά πλοία αποτελούν έναν διαρκή κίνδυνο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά όπου τα οχηματαγωγά πλοία αποτελούν ζωτικό μέσο μεταφοράς παρά την πλημμελή εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας. Η υπερφόρτωση και η κακή συντήρηση έχουν συμβάλει σε συχνές θαλάσσιες καταστροφές όλα αυτά τα χρόνια.

Τον Μάρτιο, πλεούμενο που μετέφερε 16 ανθρώπους ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής, επίσης ανοικτά της νήσου Μπαλί, ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Γυναίκα, υπήκοος Αυστραλίας, έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Το 2018, πάνω από 150 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους στο ναυάγιο πορθμείου στη λίμνη Τόμπα, από τις βαθύτερες στον κόσμο, στη Σουμάτρα.

Πηγή: skai.gr

