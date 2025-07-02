Ισραήλ: Κατά της 60ήμερης εκεχειρίας του Τραμπ οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ

Μέτωπο κατά της 60ήμερης πρότασης εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, με την οποία φέρεται να συμφώνησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκροτούν οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ
Ο πρόεδρος του κόμματος Ισραηλινή Ισχύς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, απηύθυνε έκκληση στον ηγέτη του κόμματος των Θρησκευόμενων Σιωνιστών Μπεζαλέλ Σμότριτς να τον στηρίξει στην αντίθεσή του στη συμφωνία, ανέφερε το κανάλι N12 την Τετάρτη.
Ο Μπεν-Γκβιρ αντιτίθεται στην επίτευξη συμφωνίας και πιστεύει ότι ο συνδυασμός των δυο κομμάτων θα εμπόδιζε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει στη συμφωνία, ανέφερε το N12.
Ζυμώσεις στην αντιπολίτευση
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκαντς, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, φέρεται να εξετάζει την ένταξή του στο μπλοκ του Νετανιάχου σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και επικεφαλής του κόμματος Υπάρχει Μέλλον Γιαΐρ Λαπίντ, προσέφερε την Τετάρτη στον Νετανιάχου «ένα δίχτυ ασφαλείας για τη συμφωνία» σε περίπτωση που ο Μπεν-Γκβιρ και ο Σμότριτς αντιταχθούν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των ομήρων.
«Νετάνιαχου, ενάντια στα 13 δάχτυλα του Μπεν Γκβιρ και του Σμότριτς - έχεις τα 23 δάχτυλά μου για ένα δίχτυ ασφαλείας για μια συμφωνία ομηρίας. Πρέπει να τους φέρουμε όλους σπίτι τώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους βουλευτές του κόμματός του.
