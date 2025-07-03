Περού: Ο μισθός της προέδρου Μπολουάρτε διπλασιάζεται, παρότι η δημοτικότητά της πλησιάζει το μηδέν

Η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε, από τους πλέον αντιδημοφιλείς ηγέτες σε όλο τον κόσμο, αποφάσισε να διπλασιάσει τον μισθό της, έναν χρόνο πριν από το πέρας της θητείας της, παραδεχτηκε χθες Τετάρτη η κυβέρνησή της.

Η αρχηγός του κράτους, 63 ετών, αντιμέτωπη με συνεχείς διαδηλώσεις, εξαιτίας της έξαρσης της μάστιγας των εκβιάσεων στη χώρα, αμείβεται πλέον με ποσό που χονδρικά ισούται με 10.000 δολάρια μηνιαίως, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μόλις την 26η Μαΐου, η περουβιανή προεδρία διέψευδε με ανακοίνωσή της δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία η κ. Μπολουάρτε σκόπευε να αυξήσει την αποζημίωσή της.

Το νέο επίπεδο της αμοιβής της ορίστηκε κατόπιν σύγκρισης των μισθών των αρχηγών δώδεκα χωρών της Λατινικής Αμερικής, διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Πέρες-Ρέγες.

Κατ’ αυτόν, το ύψος του μισθού της κ. Μπολουάρτε καταλάμβανε την 11η θέση, ήταν υψηλότερος μόνον από αυτόν του απερχόμενου προέδρου της Βολιβίας, Λουίς Άρσε.

Ωστόσο, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς την πρόεδρο Μπολουάρτε, στο αξίωμα από τον Δεκέμβριο του 2022, αποδοκιμάζει πάνω από το 90% των πολιτών του κράτους των Άνδεων. Τον Μάιο, έσπασε ρεκόρ αντιδημοτικότητας, με μόλις 2% θετικών απόψεων για τα πεπραγμένα της, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ipsos.

Επρόκειτο για «τη χειρότερη στιγμή να ανακοινωθεί αυτή η είδηση, με δεδομένο ότι το επίπεδο επιδοκιμασίας της είναι κοντά στο μηδέν», είπε ο οικονομολόγος Χόρχε Γκονσάλες Ισκιέρδο στο τηλεοπτικό δίκτυο N.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Οικονομίας Λουίς Μιγκέλ Καστίγια, το μέτρο «ενισχύει την αίσθηση επιπολαιότητας» της προέδρου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, θύμισε, «ουδείς» πρόεδρος του Περού διανοήθηκε «να αυξήσει τον μισθό του».

Η θητεία της κ. Μπολουάρτε έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα, όπως αυτό που ο Τύπος βάφτισε Rolexgate, που αφορούσε αδήλωτα ακριβά ρολόγια και κοσμήματα, ή την ρινοπλαστική στην οποία υποβλήθηκε, χωρίς να τηρήσει τη νομική υποχρέωσή της να ενημερώσει το κοινοβούλιο. Εξάλλου παραμένει αντιμέτωπη με έρευνα για τη φερόμενη διάπραξη «φόνων κατά συρροή» εξαιτίας της αιματηρής καταστολής των πολύμηνων διαδηλώσεων που πυροδότησε η ανάδειξή της στην εξουσία, την 7η Δεκεμβρίου 2022 (πάνω από 50 νεκροί), όταν διαδέχθηκε τον παυθέντα προκάτοχό της Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένο με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του οποίου ήταν αντιπρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

