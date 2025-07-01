Ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ξανά: Τα δεδομένα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να υποδεχθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη Δευτέρα, 7 Ιουλίου, στον Λευκό Οίκο. Θα είναι η τρίτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, έπειτα από την επιστροφή Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει την πίεση προς Ισραήλ και Χαμάς για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να μπει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την επικείμενη επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διατήρησαν το καθεστώς ανωνυμίας τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο μίας συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει από που πηγάζει η σχετική του αισιοδοξία.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε χθες, Δευτέρα, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ισραηλινή ηγεσία και πως το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Τραμπ.

«Είναι σπαρακτικό να βλέπει κανείς τις εικόνες που έρχονται και από το Ισραήλ και από τη Γάζα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, και ο πρόεδρος θέλει να δει να μπαίνει ένα τέλος σε αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά η Λέβιτ, προσθέτοντας, πως ο Τραμπ «θέλει να σώσει ζωές».

Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, για τη διεξαγωγή συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ όσον αφορά στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς αυτές έχουν επανειλημμένως οδηγηθεί σε αδιέξοδο με 50 ομήρους να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας και τους μισούς από αυτούς να θεωρούνται ζωντανοί.

Η επίσκεψη Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο έρχεται λίγες ημέρες, επίσης, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξακολουθεί να επιμένει πως οι ΗΠΑ τις κατέστρεψαν ολοσχερώς, παρά την προκαταρκτική έρευνα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που κάνει λόγο για σημαντική ζημιά και όχι για καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξή του την Κυριακή στο αμερικανικό δίκτυο CBS τόνισε ότι οι τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «όσον αφορά στην επεξεργασία, τη μετατροπή και τον εμπλουτισμό ουρανίου έχουν καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό», αλλά, «μερικές από αυτές τις ικανότητες εξακολουθούν να υπάρχουν» και «θα μπορούσαν να αρχίσουν ξανά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει, εν τω μεταξύ, παρέμβει και στις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ καλώντας στην άρση των κατηγοριών κατά Νετανιάχου όσον αφορά στη συνεχιζόμενη δίκη εναντίον του για διαφθορά, κάνοντας λόγο για κυνήγι μαγισσών και προειδοποιώντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να δεχθούν να διώκεται «ένας ήρωας πολέμου», ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε νέα πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ 510 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

