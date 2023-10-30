Ο επικεφαλής του χειρουργείου στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ Σίφα υποστηρίζει ότι το προσωπικό της εγκατάστασης «δεν μπορεί να ανταπεξέλθει» στον τεράστιο αριθμό ασθενών που περιθάλπουν, στέλνοντας σχετικό βίντεο στο CNN με τις χαοτικές σκηνές μέσα από το νοσοκομείο.

Το βίντεο που κατέγραψε και έστειλε στο CNN δείχνει πολλές σειρές ασθενών να βρίσκονται στις δύο πλευρές ενός διαδρόμου του νοσοκομείου, άλλοι σε φορεία, άλλοι ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

«Αυτή είναι η κίτρινη περιοχή του τμήματος επειγόντων περιστατικών μας στο ιατρικό συγκρότημα Σίφα. Τραυματισμένοι άνθρωποι εκεί, εκεί, εκεί…», λέει ο Δρ Marwan Sai'ida καθώς κοιτάζει την κάμερα, καλύπτοντας όλο το μήκος του διαδρόμου. «[Είμαστε] κατακλυσμένοι από ασθενείς, τεράστιο αριθμό τραυματιών».

«[Είναι] δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτήν την κατάσταση, αυτό είναι φρικτό, το προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον τεράστιο αριθμό τραυματιών», λέει, «Δεν υπάρχει άλλος χώρος».

Ο ίδιος είναι επίσης επικεφαλής της Διεθνούς Συνεργασίας στο Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8.000 άτομα στο νοσοκομείο και κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να δράσουν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

