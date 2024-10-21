Διαφωνίες καταγράφηκαν στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, που συνεδρίαζε το βράδυ της Κυριακής όσον αφορά το χτύπημα στο Ιράν στο πλαίσιο των αντιποίνων.

Συγκεκριμένα, το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίαζε επί έξι ώρες χθες, δεν κατέληξε σε κάποια απόφαση καθώς οι υπουργοί, κυρίως από την ακροδεξιά πτέρυγα, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη φαινομενικά «αδύναμη απάντηση» του Ισραήλ στην επίθεση με drone στο σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου το περασμένο Σάββατο, την οποία πιστεύουν ότι ενέκρινε το Ιράν, ζητώντας μια πιο σκληρή απάντηση.

Σύμφωνα με την Yedioth Ahronot, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ θέλουν να αιφνιδιάσουν και να δώσουν το «πράσινο φως» για την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και στην επίθεση που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Παράλληλα, το Ynet αναφέρει ότι υπήρξε κάποια αισιοδοξία όσον αφορά τις πιθανότητες να υπάρξει πρόοδος για τους ομήρους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το Κατάρ θα διαδραματίσει πιο κεντρικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Army Radio αναφέρει επίσης ότι οι υπουργοί συζήτησαν το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για εκατοντάδες περισσότερα φορτηγά την ημέρα.

Σύμφωνα με το Ynet, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ παρουσίασε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ψήφιση της νομοθεσίας της UNRWA.

Ένας από αυτούς είναι ότι το Ισραήλ θα βρεθεί να παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και θα μπορούσε να αποβληθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.