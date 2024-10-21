Λόιντ Όστιν: Το THAAD είναι στη θέση του - Δύσκολο να πω πώς θα είναι η ισραηλινή απάντηση στο Ιράν

Το προηγμένο αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα THAAD, που απέστειλε ο αμερικανικός στρατός στο Ισραήλ, βρίσκεται «στη θέση του», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Το THAAD αποτελεί κρίσιμο μέρος των πολυεπίπεδων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας των αμερικανικών δυνάμεων και προστίθεται στα ήδη εξαιρετικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ.

«Το σύστημα THAAD βρίσκεται στη θέση του» σημείωσε ο Όστιν, σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του σήμερα στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας αρνήθηκε να διευκρινίσει αν το προηγμένο αυτό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας είναι επιχειρησιακό, αλλά προσέθεσε: «Έχουμε την ικανότητα να το θέσουμε σε λειτουργία πολύ γρήγορα και είμαστε εντός προγράμματος όσον αφορά τις προσδοκίες μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η ανάπτυξη του THAAD μαζί με περίπου 100 Αμερικανούς στρατιώτες αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην άμυνα του Ισραήλ, το οποίο εξετάζει την απάντηση που θα δώσει στο Ιράν για την επίθεση της Τεχεράνης με πάνω από 180 πυραύλους στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως έχει καλή γνώση του πότε και του πώς το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν.

Είπε όμως επίσης πως βλέπει μια ευκαιρία για να τελειώσουν τα πλήγματα των δύο εχθρών.

Η απάντηση στο Ιράν

Ο Όστιν φάνηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν. «Είναι δύσκολο να πούμε πώς θα είναι αυτό το πλήγμα» του Ισραήλ, ανέφερε στους δημοσιογράφους.

«Στο τέλος της μέρας, πρόκειται για μια ισραηλινή απόφαση, και το αν οι Ισραηλινοί πιστεύουν ή όχι ότι είναι αναλογική και το πώς την αντιλαμβάνονται οι Ιρανοί, θέλω να πω ότι αυτά μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα» σημείωσε.

«Θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ό,τι μπορούμε (...) για να αμβλύνουμε τις εντάσεις και ελπίζουμε να επιτύχουμε και τα δύο μέρη να αρχίσουν να αποκλιμακώνουν (την κατάσταση). Άρα θα δούμε τι θα γίνει» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

