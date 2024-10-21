Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση της συνάντησης των κ.κ. Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Τατάρ στη Νέα Υόρκη εξέφρασε η βρετανική κυβέρνηση.

Κληθείς από το ΣΚΑΙ να δώσει την αντίδραση του Λονδίνου για την έκβαση της συνάντησης και ερωτηθείς πώς βλέπει η βρετανική πλευρά την προοπτική συμμετοχής σε μια διευρυμένη συνάντηση με όλες τις εγγυήτριες δυνάμεις, εκπρόσωπος του Foreign Office είπε:

«Με ικανοποίηση είδαμε τη συνάντηση της Νέας Υόρκης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου ηγέτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια δύναμη και φίλος όλων των μερών, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: skai.gr

