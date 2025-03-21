Ο Νετανιάχου απομακρύνει τον αρχηγό της Shin Bet

Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα κινούνται για να καταλάβουν επιπλέον περιοχές της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δρομολόγησε την εκδίωξη δύο ανωτέρων αξιωματούχων, προκαλώντας αναστάτωση στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά τη νύχτα της Πέμπτης, οι υπουργοί του Νετανιάχου ψήφισαν ομόφωνα την απόλυση του Ρόνεν Μπαρ, του διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών Shin Bet. Το πρωί της Παρασκευής, η κυβέρνηση προγραμμάτισε νέα συζήτηση για την ερχόμενη Κυριακή σχετικά με την απόλυση ενός άλλου επικριτή του Νετανιάχου, του Γενικού Εισαγγελέα Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα.

Οι κινήσεις για την απόλυση δύο από τους πιο εξέχοντες και ισχυρούς επικριτές του Νετανιάχου στην κυβέρνηση προκάλεσαν την οργάνωση νέων διαδηλώσεων, σε μια εβδομάδα που είχε ήδη μαζικές συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν αναφορά την Παρασκευή, ένα ανώτατο δικαστήριο δήλωσε ότι θα παγώσει προσωρινά την απόλυση του Ronen Bar εν αναμονή της δικαστικής επανεξέτασης. Εάν το αίτημα απορριφθεί, ο Μπαρ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του πριν από τις 10 Απριλίου.

Νετανιάχου και Μπαρ αλληλοκατηγορούνται για τις αποτυχίες της πολιτικής και των υπηρεσιών πληροφοριών που επέτρεψαν στη Χαμάς να πραγματοποιήσει την καταστροφική επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Μπαρ κάλεσε επίσης τον Νετανιάχου να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για να ανακτήσει όλους τους ομήρους του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, ο Νετανιάχου απομάκρυνε τον Μπαρ από τη διαπραγματευτική ομάδα με τη Χαμάς.

Τροφοδοτώντας τη διαμάχη, η υπηρεσία του Bar, η οποία είναι υπεύθυνη για την αντικατασκοπεία και την προστασία της ακεραιότητας του ισραηλινού πολιτικού συστήματος, άνοιξε έρευνα τον περασμένο μήνα για το εάν τρεις βοηθοί του Νετανιάχου, οι οποίοι φέρεται ότι ήταν στο μισθολόγιο του Κατάρ, διατηρούσαν ακατάλληλους δεσμούς με ένα έθνος του Κόλπου, το οποίο δεν θεωρείται φιλικό κράτος.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μπαρ για απιστία και διαρροή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ομηρεία στο Κατάρ. Ο Μπαρ, ως απάντηση, εξέδωσε επιστολή προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι ήταν καθήκον της Shin Bet να εργαστεί «προς όφελος των πολιτών του Ισραήλ και όχι προς όφελος των προσωπικών συμφερόντων» και επέκρινε τον Νετανιάχου ότι εμπόδισε μια έρευνα για «σοβαρά επεισόδια». «Η επείγουσα εθνική ανάγκη για μια τέτοια έρευνα δεν μπορεί να υποταχθεί στις προσωπικές εκτιμήσεις όσων εμπλέκονται στο θέμα», είπε ο Μπαρ.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.