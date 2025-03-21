Συνεχίζεται το μπαράζ προσφυγών του Τραμπ κατά δικαστικών αποφάσεων

Ξεπερνούν τις 15 οι προσφυγές που έχει καταθέσει από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά δικαστικών αποφάσεων, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα του Αμερικανού προέδρου να παρακάμψει τη δικαιοσύνη.

Η τελευταία προσφυγή ήταν αυτή που υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ίλον Μασκ και το DOGE στο 4ο Εφετείο κατά της απόφασης του δικαστή Θίοντορ Χουάνγκ που ζητά να αποκατασταθούν τα συστήματα της USAID και η πρόσβαση σε αυτά.

Η κυβέρνηση έχει επίσης προσφύγει, για παράδειγμα, κατά της δικαστικής απόφασης για την αποκατάσταση των καθηκόντων της Γκουίν Γούλικοξ, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων, που ανήκει ιδεολογικά στους Δημοκρατικούς, καθώς και κατά της δικαστικής απόφασης για την αποκατάσταση της Κάθι Χάρις, η οποία είναι επίσης Δημοκρατική και απολύθηκε από το Συμβούλιο Προστασίας Συστημάτων Αξιοκρατίας.

Η κυβέρνηση προσέφυγε επίσης στο εφετείο κατά της απόφασης που βγήκε το Σαββατοκύριακο και απαγορεύει τις απελάσεις με βάση τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών του 1798.

Τα αεροπλάνα που μετέφεραν τους απελαθέντες, ωστόσο, δεν επέστρεψαν στις ΗΠΑ αλλά συνέχισαν και προσγειώθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, δείχνοντας να αψηφούν την απόφαση του δικαστή. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια αρνήθηκε ότι αψήφησε τη δικαστική απόφαση.

Ο Τραμπ, πάντως, έχει κατηγορήσει επανειλημμένως ομοσπονδιακούς δικαστές ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνησή του.

Σήμερα το πρωί, μάλιστα, έγραψε στο Truth Social, «Κανένας δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου ή οποιοσδήποτε δικαστής δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα θα ήταν μόνο Έγκλημα και Χάος. ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».



