Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα GHF (Gaza Humanitarian Foundation) για τη Γάζα διόρισε την Τρίτη ως εκτελεστικό πρόεδρό του έναν Αμερικανό ευαγγελικό χριστιανό ηγέτη, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο διορισμός του Αιδεσιμότατου Δρ. Τζόνι Μουρ, πρώην ευαγγελικού συμβούλου στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, έγινε σε μια στιγμή που υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε χώρο παροχής βοήθειας του GHF.

«Το GHF αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να μεταφέρουμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων σε ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο — με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα», δήλωσε ο Μουρ σε ανακοίνωση του ιδρύματος. «Το GHF πιστεύει ότι η εξυπηρέτηση του λαού της Γάζας με αξιοπρέπεια και συμπόνια πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα».

Το GHF ξεκίνησε τις δραστηριότητές του πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με ένα μοντέλο διανομής που επικρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως στρατιωτικοποίηση της βοήθειας. Το GHF αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχει διανείμει επτά εκατομμύρια γεύματα από τις λεγόμενες «ασφαλείς τοποθεσίες διανομής». Χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες ασφαλείας και logistics για να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ και οι ομάδες βοήθειας αρνήθηκαν να συνεργαστούν με το GHF επειδή λένε ότι δεν είναι μια ουδέτερη επιχείρηση. Ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι «το ίδρυμα προσφέρει βοήθεια για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους» και χρησιμοποιεί την πείνα ως «διαπραγματευτικό χαρτί».

Ο διορισμός του Μουρ αναμένεται να τροφοδοτήσει τις ανησυχίες του ΟΗΕ, δεδομένης της υποστήριξής του στην αμφιλεγόμενη πρόταση που παρουσίασε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο για την κατάληψη της Γάζας από τις ΗΠΑ και την οικονομική ανάπτυξή της. Αφού ο Τραμπ πρότεινε την ιδέα, ο Μουρ δημοσίευσε βίντεο με τις δηλώσεις του Τραμπ στο X και έγραψε: «Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για το μέλλον της Γάζας, δίνοντας σε όλους ελπίδα και μέλλον».

Ετερόπλευρες κατηγορίες

Ο νέος εκτελεστικός πρόεδρος του GHF Τζόνι Μουρ είχε κατηγορήσει τον ΟΗΕ ότι αγνοεί τους «κακούς» που κλέβουν βοήθεια στη Γάζα (σ.σ. Χαμάς). Ο ΟΗΕ κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ και την ανομία στον θύλακα για τα εμπόδια στην εισαγωγή βοήθειας στη Γάζα και στη διανομή της σε όλη την εμπόλεμη ζώνη. Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και καιρό τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Αναφερόμενος στο νέο μοντέλο βοήθειας υπό την ηγεσία του GHF, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ «ανέλαβε τον έλεγχο της διανομής τροφίμων» στη Γάζα.

«Ο ΟΗΕ και άλλοι θα πρέπει να καθαρίσουν τις πράξεις τους και να συνεργαστούν με την Αμερική», απάντησε ο Μουρ στις 26 Μαΐου. «Σίγουρα, αυτοί οι παλιοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ και την ΕΕ δεν θα αφήσουν τους ανθρώπους να λιμοκτονούν με αντάλλαγμα το ότι έχουν «δίκιο», όταν ξέρουν ότι αυτό που έχουν κάνει δεν έχει λειτουργήσει και, στην πραγματικότητα, έχει χειροτερέψει έναν τρομερό πόλεμο;»

Ο πόλεμος στη Γάζα μαίνεται από το 2023, αφότου μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ σε μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου και κράτησαν περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, και το Ισραήλ απάντησε με μια στρατιωτική εκστρατεία που έχει σκοτώσει πάνω από 54.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Ο Μουρ επισκέφθηκε το Ισραήλ περίπου τρεις μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023 και έγραψε: «Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια φρίκη».

Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο «Ελάτε να επισκεφθείτε την όμορφη Γάζα», το οποίο προσπάθησε να παρουσιάσει τη Γάζα ως τουριστικό προορισμό, αν δεν υπήρχαν οι μαχητές της Χαμάς. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γάζα έχει τη δυνατότητα να γίνει «Η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν από καιρό υποστηρίξει το όραμα δύο κρατών που ζουν το ένα δίπλα στο άλλο εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων. Οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν ένα κράτος στη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, όλα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ σε έναν πόλεμο του 1967 με γειτονικά αραβικά κράτη.

Πηγή: skai.gr

