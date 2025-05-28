Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «γεμάτες υποκρισία» τις επικρίσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια που άρχισε να διανέμει στη Λωρίδα της Γάζας νεοσύστατο ίδρυμα δημιουργημένο και υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Είναι ατυχές, διότι το ζήτημα εν προκειμένω είναι να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα και ξαφνικά μετατρέπεται στις διαμαρτυρίες για τον τρόπο που και τη φύση αυτών που το κάνουν», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Τάμι Μπρους, αντιδρώντας στις επικρίσεις του διεθνούς οργανισμού.

Είναι «γεμάτες υποκρισία», πέταξε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι όρμησαν χθες μετά το μεσημέρι σε νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής βοήθειας στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε καθώς το Ισραήλ, το οποίο εντατικοποίησε στα μέσα Μαΐου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου οι καταστροφές είναι πελώριες κι ο πληθυσμός κινδυνεύει να λιμοκτονήσει έπειτα από 19 μήνες πολέμου, δημιουργεί νέο σύστημα διανομής βοήθειας, το οποίο πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από πλευράς της διεθνούς κοινότητας.

«Το σημαντικό είναι ότι βοήθεια και τρόφιμα μεταφέρονται στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα», αντέτεινε η Τάμι Μπρους.

«Πρόκειται για περίπλοκο πεδίο, κι αυτό που μετράει είναι πως (το εγχείρημα) δουλεύει», πρόσθεσε, επιμένοντας πως το ίδρυμα δρα τηρώντας κατ’ αυτή «τις ανθρωπιστικές αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας».

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) κατηγορείται από την κοινότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο ότι έχει σκοπό να βοηθήσει το Ισραήλ να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας, κατά παραβίαση των ανθρωπιστικών αρχών, ότι παρακάμπτει τον ΟΗΕ και αποκλείει κάθε συμμετοχή Παλαιστινίων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε χθες πως υπήρξε «στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» στην εγκατάσταση αποθήκευσης βοήθειας, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως μέλη του άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά» στον χώρο έξω από την περίφραξη.

