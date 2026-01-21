Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα σύλληψη τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο της επιχείρησης

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Sagitta που συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική

Νέα σύλληψη τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom). Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τάνκερ ΗΠΑ Βενεζουέλα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark