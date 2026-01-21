Νέα σύλληψη τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα συνελήφθη χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom). Πρόκειται για την έβδομη σύλληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
