Μελόνι - Μακρόν: Mίλησαν για Ουκρανία, Ευρωατλαντικές Σχέσεις και Δασμούς

Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι.

Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και την ώρα αυτή, ο Γάλλος πρόεδρος και η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δειπνούν στο μέγαρο Κίτζι.

Απευθυνόμενη σε φωτογράφους που απαθανάτισαν την χειραψία τους, η Μελόνι είπε χαμογελώντας: «απόψε βλέπω ότι η παρουσία σας είναι μαζική, σαν και αυτές που αρμόζουν στις μεγάλες ευκαιρίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κύρια θέματα της αποψινής συνάντησης ήταν το Ουκρανικό και η στάση της Ευρώπης, οι ευρωατλαντικές σχέσεις και το Μεσανατολικό.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η σημερινή συνάντηση οργανώθηκε για να αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στη Ρώμη και το Παρίσι, οι οποίες προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες. Με αναφορά, ιδίως, στην στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει σε μια διαρκή και μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά και στην καταλληλότερη σχέση τις Γηραιάς Ηπείρου με την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο την επίλυση των διαφορών που αφορούν τους εμπορικούς δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

