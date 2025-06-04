Η Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Η Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει ο τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο.

«Η Κωνσταντινούπολη είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε ήδη αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία επικοινωνίας», φέρεται να είπε ο Γκρούσκο. «Επομένως, το ζήτημα της επιλογής κάποιου νέου χώρου πρακτικά δεν τίθεται στο τραπέζι. Δεν αξίζει καν να το σκεφτούμε».

Πηγή: reuters.com

