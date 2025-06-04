Για τους «αγώνες ντόπινγκ» ευθύνονται εν μέρει οι Ολυμπιακοί

Τα αναβολικά καταστρέφουν το σώμα, το μυαλό και τη φήμη των αθλητών. Παρ' όλα αυτά, μια ομάδα επενδυτών, ανάμεσά τους ο Πίτερ Τιλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, βλέπει μια επιχειρηματική ευκαιρία. Πρόσφατα ανακοίνωσαν την πρώτη διοργάνωση των Enhanced Games – μια μορφή «Ολυμπιακών Αγώνων με ντόπινγκ», στην οποία οι αθλητές επιτρέπεται, και μάλιστα ενθαρρύνονται, να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών (PEDs). Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάιο στο Λας Βέγκας.

Πρόκειται για μια διαστρεβλωμένη ιδέα, αλλά αυτό δεν έχει αποτρέψει ήδη τέσσερις Ολυμπιονίκες από το να δηλώσουν συμμετοχή. Πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλοι αθλητές, παρασυρμένοι από τα εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα και αμοιβές συμμετοχής.

Οι πραγματικοί Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, ωστόσο φέρουν κάποια ευθύνη. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο, στο οποίο οι αθλητές πληρώνονται ελάχιστα, αν πληρώνονται, δημιουργεί το έδαφος για κάτι τόσο διεστραμμένο όσο μια διοργάνωση που ενθαρρύνει το ντόπινγκ.

Σκεφτείτε το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Κρίστιαν Γκολομέεφ, ένας καταξιωμένος 31χρονος κολυμβητής που έχει συμμετάσχει στους τέσσερις τελευταίους Θερινούς Ολυμπιακούς για την Ελλάδα. Όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, η πορεία του δεν ήταν οικονομικά επικερδής. Το 2016, για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση παρείχε σε κάποιους κορυφαίους Ολυμπιονίκες επιδόματα κάτω των 1.000 δολαρίων τον μήνα. Οι νικητές μεταλλίων λαμβάνουν βέβαια γενναιόδωρα μπόνους, αλλά ο Γκολομέεφ – όπως οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες – δεν έχει κατακτήσει κάποιο.

Εδώ μπαίνουν οι Enhanced Games. Πέρυσι, για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον, οι διοργανωτές πρόσφεραν αμοιβή 1 εκατ. δολαρίων για όποιον σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο στους άνδρες. Ο Γκολομέεφ δήλωσε συμμετοχή, έκανε χρήση αναβολικών και, πράγματι, «έσπασε» – όρος που πρέπει να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη όταν εμπλέκονται στεροειδή – το ρεκόρ τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαΐου, στην παρουσίαση των Enhanced Games, δήλωσε στους δημοσιογράφους χωρίς καμία ντροπή: «Μια επιτυχημένη χρονιά στα Enhanced Games για μένα σημαίνει περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι θα μπορούσα να βγάλω σε 10 καριέρες.»

Αυτό είναι ένα θλιβερό σχόλιο που περιγράφει τη σημερινή κατάσταση των Ολυμπιακών αθλημάτων όπως η κολύμβηση. Δεν είναι, άλλωστε, ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) υποφέρει οικονομικά. Επικερδή συμβόλαια τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγίες επέτρεψαν στην οργάνωση να κερδίσει 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2021–2024. Τι γίνονται αυτά τα χρήματα; Η ΔΟΕ λέει ότι το 90% διανέμεται σε οργανισμούς του Ολυμπιακού κινήματος, από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές έως τις διοργανώτριες πόλεις.

Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων δεν φτάνει στους αθλητές. Αντίθετα, δαπανάται σε πράγματα όπως οι εγκαταστάσεις προπόνησης, τα στάδια των διοργανωτριών πόλεων και οι μισθοί των στελεχών. Σύμφωνα με έκθεση του 2020 της Global Athlete, ενός οργανισμού για την ευημερία των αθλητών, την περίοδο 2013–2016 μόλις το 4,1% των χρημάτων της ΔΟΕ και των ΕΟΕ έφτασε στους διαγωνιζόμενους αθλητές.

Η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία. Πέρυσι, μια έκθεση που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ανέφερε ότι περίπου το 26% των Αμερικανών αθλητών που συμμετέχουν στο Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό πρόγραμμα κερδίζουν λιγότερα από 15.000 δολάρια τον χρόνο. Οι αθλητές στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά τα βγάζουν πέρα ακόμη πιο δύσκολα. Στην Κένυα, για παράδειγμα, ορισμένοι που προετοιμάζονταν για τους Ολυμπιακούς του 2024 λάμβαναν επιδόματα περίπου 7,50 δολαρίων την ημέρα. Τα μπόνους για τη νίκη σε μετάλλια μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των οικονομικών αναγκών. Στην Κένυα, ένα χρυσό μετάλλιο του 2024 άξιζε περίπου 23.000 δολάρια· στις ΗΠΑ απέφερε 37.500 δολάρια.

Πρόκειται για ένα ικανοποιητικό ποσό, αλλά όταν ο αθλητής το κατανείμει σε τέσσερα (ή και περισσότερα) χρόνια και υπολογίσει την εντατική, συχνά πλήρους απασχόλησης, προπόνηση, τότε γίνεται λιγότερο εντυπωσιακό. Οι Ολυμπιονίκες των ΗΠΑ, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι δαπανούν κατά μέσο όρο 21.700 δολάρια τον χρόνο μόνο για συμμετοχές σε αγώνες και συνδρομές.

Αυτή η διάρθρωση αμοιβών και εξόδων δεν είναι τυχαία ούτε αποτελεί παράβλεψη. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν από έναν Ευρωπαίο αριστοκράτη, ο οποίος περίμενε από τους αθλητές να αγωνίζονται για τη χαρά του αθλητισμού και όχι για χρήματα. Αυτή η νοοτροπία παραμένει επίμονα αναλλοίωτη, ακόμη κι αν οι Αγώνες έχουν εξελιχθεί σε μια διαφημιστική πλατφόρμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.

Πέρυσι, για παράδειγμα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αντέδρασε οργισμένα όταν η World Athletics, η παγκόσμια οργάνωση στίβου, ανακοίνωσε σχέδιο να δώσει 50.000 δολάρια στους χρυσούς Ολυμπιονίκες των αγωνισμάτων της. Από την οπτική της ΔΟΕ, οι αμοιβές απλώς διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα σε πιο και λιγότερο προνομιούχες χώρες και αθλητές. Πρόκειται για μια εκτός πραγματικότητας αντίδραση που δείχνει πόσο αποκομμένοι — ή ίσως αδιάφοροι — είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες απέναντι στην καθημερινή πραγματικότητα των αθλητών που τους φέρνουν έσοδα.

Οι Enhanced Games έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλευτούν αυτή την παράβλεψη. «Μία από τις βασικές μας αρχές είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τους αθλητές μας όσο πιο πλούσιους γίνεται», εξήγησε ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Άρον ΝτεΣούζα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Men’s Health τον Μάιο.

Στο Λας Βέγκας θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Οι Enhanced Games σχεδιάζουν να φιλοξενήσουν αγώνες σε τρεις κατηγορίες: κολύμβηση, στίβο και άρση βαρών. Κάθε αγώνισμα θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500.000 δολαρίων, με τον νικητή να κερδίζει 250.000 δολάρια. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν αμοιβή εμφάνισης και θα είναι επιλέξιμοι για μπόνους αν «σπάσουν» παγκόσμια ρεκόρ (όπως έκανε ο Γκολόμεεφ).

Πρόκειται για σημαντικά χρηματικά ποσά, αν και πιθανώς όχι αρκετά ώστε να προσελκύσουν τους κορυφαίους Ολυμπιονίκες — αυτούς που έχουν ελπίδες για ολυμπιακό χρυσό. Θα διακινδύνευαν τη φήμη τους και θα έχαναν πιθανές χορηγίες.

Ωστόσο, οι Enhanced Games δεν χρειάζονται αυτού του επιπέδου αθλητές. Εξάλλου, η «ενίσχυση» αφορά στο να πάρεις κάποιον που δεν μπορεί να κερδίσει έναν αγώνα ή να καταρρίψει ένα ρεκόρ και να τον μετατρέψεις σε αθλητή που μπορεί. Υπάρχουν πολλοί που δεν θα φτάσουν ποτέ στο βάθρο, αλλά θα είναι κατάλληλοι για αυτόν τον ρόλο.

Για όποιον ενδιαφέρεται για την ακεραιότητα του αθλητισμού, αυτή είναι μια τραγική εξέλιξη. Και δεν θα είναι η τελευταία. Όσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και άλλες κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις παραμένουν προσκολλημένες σε παρωχημένες αντιλήψεις περί αμοιβών, θα συνεχίζουν να υπάρχουν περιθώρια εκμετάλλευσης. Με τον καιρό, κάθε τέτοιο παράδειγμα θα διαβρώνει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του κοινού στο δίκαιο του ανταγωνισμού.



Πηγή: The Washington Post

