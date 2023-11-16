Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν αρκετούς στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός.



Οι στόχοι περιλαμβάνουν αρκετές θέσεις που χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ανέφεραν οι IDF.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι επιτέθηκε σε έναν πράκτορα της Χεζμπολάχ που δρούσε κατά μήκος των συνόρων απέναντι από την ισραηλινή πόλη Σλόμι.





לפני זמן קצר מטוסי קרב השלימו תקיפת מטרות טרור של ארגון חיזבאללה בשטח לבנון.



בין המטרות שנתקפו, מספר עמדות צבאיות בהם פעלו מחבלי הארגון.



כמו כן, לפני זמן קצר כוחות צה"ל תקפו מחבל שפעל בשטח לבנון, סמוך למרחב שלומי. pic.twitter.com/1PtABt0hHQ November 16, 2023

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.



«Η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή, χτυπήθηκε καθώς τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023



«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την κατοικία του Χανίγια, του Αρχηγού του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή και συχνά χρησίμευε ως σημείο συνάντησης για τους ανώτερους ηγέτες της Χαμάς για να κατευθύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του IDF» τονίζεται.

Ισμαήλ Χανίγια



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κατάληψης του στρατοπέδου Σατί, ανακοινώθηκε ότι τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν μια κρύπτη με όπλα των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς, που περιείχε καταδυτικό εξοπλισμό, εκρηκτικά μηχανήματα και όπλα.



Τα στρατεύματα των IDF χτύπησαν επίσης τρομοκράτες και εντόπισαν όπλα, όπως ζώνες εκρηκτικών, εκρηκτικά βαρέλια, αντιαρματικά ρουκετοβόλα, αντιαρματικούς πυραύλους, εξοπλισμό επικοινωνίας και έγγραφα των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.