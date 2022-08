O Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση που δέχθηκε ο Σαλμάν Ρούσντι

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο διάσημος συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι.

«Αισθάνομαι αποτροπιασμό που ο Σερ Σαλμάν Ρούσντι μαχαιρώθηκε ενώ ασκούσε ένα δικαίωμα το οποίο δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μου είναι με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ελπίζουμε όλοι ότι είναι καλά», έγραψε ο Τζόνσον σε μήνυμά του στο Twitter.



Ο 75χρονος συγγραφέας δέχθηκε επίθεση την ώρα που ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ένας άνδρας όρμησε στη σκηνή και τον μαχαίρωσε στον λαιμό.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και συνελήφθη.

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.



Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.



Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.