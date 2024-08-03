Λογαριασμός
Βρετανία: Ταραχές στο Σάντερλαντ - Διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ - Δείτε βίντεο

Λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε το αστυνομικό τμήμα της πόλης, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πυρπολήσαν ένα όχημα.  

Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών κοριτσιών σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για οκτώ συλλήψεις.

Οι βρετανικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενόψει των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το σαββατοκύριακο.

Ένας 17χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών σε εκδήλωση χορευτικών δεξιοτήτων στο Σάουθπορτ, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Επεισοδιακές διαδηλώσεις ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες σε Σάουθπορτ, Χάρτλπουλ και Λονδίνο, μετά τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα ότι ο συλληφθείς ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία.

Σε δήλωσή της η βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών ανέφερε  ότι "οι εγκληματίες που επιτίθενται στην αστυνομία και υποκινούν την αναταραχή στους δρόμους θα πληρώσουν το τίμημα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

