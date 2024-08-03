Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών κοριτσιών σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μεταδίδει το BBC.

Second police station destroyed in Sunderland as the people revolt.



You should've listened @Keir_Starmer pic.twitter.com/XK6URXjM6P — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 2, 2024

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για οκτώ συλλήψεις.

Οι βρετανικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενόψει των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το σαββατοκύριακο.

Ένας 17χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών σε εκδήλωση χορευτικών δεξιοτήτων στο Σάουθπορτ, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

🇬🇧Un commissariat de police pris d'assaut et incendié dans le centre-ville de Sunderland. pic.twitter.com/yu4STNabIE — Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) August 2, 2024

Επεισοδιακές διαδηλώσεις ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες σε Σάουθπορτ, Χάρτλπουλ και Λονδίνο, μετά τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα ότι ο συλληφθείς ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία.

Σε δήλωσή της η βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι "οι εγκληματίες που επιτίθενται στην αστυνομία και υποκινούν την αναταραχή στους δρόμους θα πληρώσουν το τίμημα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.