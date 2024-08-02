Βενεζουέλα: Η εκλογική αρχή επικυρώνει τη νίκη του Μαδούρο

Η εκλογική αρχή της Βενεζουέλας επικύρωσε σήμερα την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο με το 52% των ψήφων, έναντι του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια (43%), που καταγγέλλει νοθείες και διεκδικεί τη νίκη.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου 'Ελβις Αμορόσο έκανε την ανακοίνωση αυτή μετά την καταμέτρηση του 97% των ψηφοδελτίων, δίνοντας 6,4 εκατομμύρια ψήφους στον Μαδούρο και 5,3 εκατομμύρια στο αντίπαλό του, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, ο Ισημερινός, η Κόστα Ρίκα και το Περού αναγνώρισαν ως νικητή.

Σύμφωνα με τον Αμορόσο, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές της Κυριακής έφθασε κοντά στο 60%, με 12,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε σύνολο 21,3 εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

"Μαζικές κυβερνοεπιθέσεις από διάφορες μεριές του κόσμου εναντίον της τεχνολογικής υποδομής των εκλογικών αρχών και των μεγαλύτερων κρατικών εταιριών τηλεπικοινωνιών του καθυστέρησαν τη μετάδοση των αποτελεσμάτων", δήλωσε ο Αμορόσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

