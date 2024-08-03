Φιλιππίνες: Σεισμός 6,5 βαθμών κοντά στη νήσο Μιντανάο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε κοντά στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της πόλης Λινγκίγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

